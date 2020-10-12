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Страны с лучшими пенсионными системами

Страны с лучшими пенсионными системами

Согласно ежегодному глобальному опросу, Нидерланды и Дания укрепили свои позиции как страны с лучшими пенсионными системами в мире. Страны заняли две верхние позиции в Глобальном пенсионном индексе Mercer CFA Institute.

Об этом сказано в материале These Are the World’s Best (and Worst) Pension Systems in 2020, пишет bloomberg

Нидерланды и Дания лидируют по системе пенсионного обеспечения класса А.

Мировая рецессия привела к сокращению пенсионных взносов, более низкой доходности инвестиций и увеличению государственного долга в большинстве стран.

«Это неизбежно повлияет на будущие пенсии, а это значит, что некоторым людям придется работать дольше, а другим придется довольствоваться более низким уровнем жизни после выхода на пенсию», – сказал Дэвид Нокс, автор отчета и старший партнер Mercer. По его словам, нехватка государственных финансов означает, что общественные блага находятся под давлением.
Япония заняла 32-е место и получила оценку D. Ключевая рекомендация заключалась в повышении государственного пенсионного возраста, поскольку продолжительность жизни в стране продолжает расти.

Таиланд и Аргентина, к примеру, находятся на двух последних местах и должны усилить поддержку беднейших слоев населения и улучшить управление частными пенсиями.

Соединенные Штаты заняли 18-е место с оценкой C +, с системой, которая имеет хорошие характеристики, «но также имеет серьезные риски и/или недостатки, которые необходимо устранить.

В Нидерландах, занимающих первое место, в настоящее время большинство работников пользуются пенсионными планами с установленными выплатами, основанными на среднем заработке за всю жизнь, и универсальной государственной пенсией. Это означает, что, согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, работник получает около 80% предпенсионного заработка после прекращения работы.

Страны с лучшими пенсионными системами:

Рейтинг, основанный на более чем 50 показателях, позволяет оценить, приводит ли система к улучшению финансовых результатов для пенсионеров, является ли она устойчивой и пользуется ли она доверием общества.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, сейчас в Украине минимальный размер пенсии составляет 1 712 гривен, с декабря он вырастет до 1 769 – прибавка составит 57 гривен.
  • Максимальная пенсия по закону должна превышать минимальную в десять раз, поэтому и доплата будет десятикратной – 570 гривен. Но достанется она только тем, кто прежде получал пенсию меньше положенной ему (иначе говоря, ему выдавалась только максимальная пенсия 17 120 гривен, несмотря на полагающиеся доплаты).

🎬 Что думают украинцы о госпенсии и надеются ли на нее?

По материалам Finance.UA
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