Курс валют в Украине: в НБУ рассказали, что будет с гривной

В Украине сегодня отсутствуют предпосылки для значительного падения курса гривны по отношению к доллару.
Об этом рассказал в эфире телеканала “Украина 24” заместитель председателя совета Национального банка Украины Василий Фурман, комментируя курсовые колебания.
“Такую же политику, которую проводит Нацбанк, проводят центральные банки восточноевропейских стран. Мы видим, что валюты Польши, Венгрии, Болгарии, России, Турции и многих других также дешевеют по отношению к доллару”, – отметил Фурман.
По оценкам заместителя председателя совета НБУ гривна “средняя по девальвации, есть валюты, которые показывают еще большую девальвацию”.
“У каждой страны есть причины проседания национальной валюты. Если говорить об украинской гривне, у нас нет фундаментальной причины, которая показывала бы, что будет значительное проседание. Можно говорить о том, что будет сезонность, которая была в предыдущие периоды, когда гривна ослаблялась или усиливалась”, – пояснил он.
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