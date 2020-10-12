0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 164 0

Курс валют в Украине: в НБУ рассказали, что будет с гривной

Курс валют в Украине: в НБУ рассказали, что будет с гривной

В Украине сегодня отсутствуют предпосылки для значительного падения курса гривны по отношению к доллару.

Об этом рассказал в эфире телеканала “Украина 24” заместитель председателя совета Национального банка Украины Василий Фурман, комментируя курсовые колебания.

“Такую же политику, которую проводит Нацбанк, проводят центральные банки восточноевропейских стран. Мы видим, что валюты Польши, Венгрии, Болгарии, России, Турции и многих других также дешевеют по отношению к доллару”, – отметил Фурман.

По оценкам заместителя председателя совета НБУ гривна “средняя по девальвации, есть валюты, которые показывают еще большую девальвацию”.

“У каждой страны есть причины проседания национальной валюты. Если говорить об украинской гривне, у нас нет фундаментальной причины, которая показывала бы, что будет значительное проседание. Можно говорить о том, что будет сезонность, которая была в предыдущие периоды, когда гривна ослаблялась или усиливалась”, – пояснил он.

Справка Finance.ua:

  • Среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 28,99 грн/долл. США (в предыдущем квартале – 28,28 грн/долл. США).
  • В Украине в случае усиления карантина движение валюты развернется и стоимость доллара может упасть. На это повлияет снижение экономической активности.
  • Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за июнь.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.