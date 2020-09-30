Мошенники шлют украинцам SMS о крупных выигрышах - комментарий юриста

“Поздравляем! Вы только что выиграли автомобиль!”. Такими SMS уже давно и весьма успешно выманивают деньги у украинцев. Самое плохое в таких схемах – то, что предприниматели ведут деятельность законно. В том, как работает схема, разбирались журналисты.

Пример. История женщины, которая 17 лет скупает ненужные вещи в надежде наконец получить свой выигрыш. Первый ее выигрыш составил 350 тысяч гривен. Но по телефону ее уведомили, что для получения денег она должна заказать на сайте определенные товары. После этого были еще десятки SMS, писем, сертификатов о выплате кругленьких сумм.

Количество купленных товаров растет, а денег так и нет. Отговорки у организаторов акций простые – то документы потеряли, то клиент мало заказал, то появилось очередное “супер-предложение”, которое позволяет увеличить приз. Один раз прислали даже приглашение на свадьбу и добавили, что после заключения брака все договора, оформленные на старую фамилию, будут недействительны.

Бывший сотрудник такой фирмы анонимно признался, что там работают исключительно менеджеры по продажам. И их задача – просто “впарить” как можно больше товара.

Комментарий юриста. Юрист Михаил Ильяшев уверяет: несмотря на то, что мошенники тщательно прорабатывают все документы, привлечь их к ответственности все-таки можно. Для этого нужно собирать все письма и SMS и направлять их в правоохранительные органы.

“Все эти письма, которые люди получают, я бы собирал и направлял в правоохранительные органы, чтобы они не делали вид, что ничего не знают. На самом деле здесь есть признаки мошенничества”, – говорит юрист.

Даже если суд будет тянуться несколько лет, это все равно усложнит жизнь мошенникам. А в результате организаторам грозят вполне реальные сроки – до 12 лет лишения свободы.

Справка Finance.ua: