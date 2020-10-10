В Нацбанке рассказали, как распознать продавца-мошенника (инфографика)

Покупать онлайн удобно, но чтобы покупки были безопасными, следует быть осмотрительными и не подвергаться платежному мошенничеству.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
Например, злоумышленник может замаскироваться под продавца товара. Как заподозрить, что это мошенник, желающий вас обмануть?
Какие обстоятельства с продавцом должны насторожить:
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Если покупаете товары онлайн, запомните эти 4 правила:
Если все же попали в ловушку мошенников, срочно звоните в Киберполицию: 0 800 505 170 или обратитесь с жалобой онлайн по ссылке https://cyberpolice.gov.ua.
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