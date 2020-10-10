В Нацбанке рассказали, как распознать продавца-мошенника (инфографика)

Покупать онлайн удобно, но чтобы покупки были безопасными, следует быть осмотрительными и не подвергаться платежному мошенничеству.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Например, злоумышленник может замаскироваться под продавца товара. Как заподозрить, что это мошенник, желающий вас обмануть?

Какие обстоятельства с продавцом должны насторожить:

предлагает товар по слишком заниженной стоимости;

не соглашается на покупку с постоплатой или просит перечислить аванс на карту;

не знает характеристик товара;

торопится с оплатой товара;

оплата производится на карту, выданную по фамилии, не совпадающей с фамилией продавца;

направляет копии своих документов, чтобы вызвать доверие;

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переводит общение из личного кабинета на сайте доски объявлений в мессенджер;

направляет сокращенные ссылки якобы на сайт для оформления услуги;

просит вас снять лимит по карте для проведения оплаты, так как ему об этом поступило уведомление от банка;

предупреждает, что сейчас вам поступит SMS -сообщение для подтверждения заказа, оформления услуги или оплаты товара.

Если покупаете товары онлайн, запомните эти 4 правила:

проверяйте продавца на сервисе киберполиции «STOP FRAUD»;

почитайте отзывы о продавце в интернете;

загуглите номер телефона продавца;

покупайте и платите на сайтах, адреса которых начинаются с https:// и имеют значок «Замок» или значки защиты онлайн-покупок от платежных систем – Verified by Visa и Mastercard Secure card.

Если все же попали в ловушку мошенников, срочно звоните в Киберполицию: 0 800 505 170 или обратитесь с жалобой онлайн по ссылке https://cyberpolice.gov.ua.