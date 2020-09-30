Квартиры на вторичном рынке Киева в сентябре подорожали на 5%

В сентябре по сравнению с августом средние цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева выросли на 5%, или на 1944 гривны до 40 819 гривен/кв. м.

Об этом пишет Столичная недвижимость.

Жилье на первичном рынке подорожало на 0,8%. По сравнению с сентябрем 2019 года средняя цена на жилье в Киеве в гривнах повысилась на 18,5%, с начала текущего года – на 15%.

При этом с начала года цены в долларах снизились на 0,2%.

Предложение в сентябре по сравнению с августом снизилось на 8% до 11 420 квартир.

Также объем предложений уменьшился по общей площади на 7%, в долларовом выражении – на 5,1%.

В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долларов – 46%.

Доля квартир в ценовой категории до 50 тыс. долларов составляет 14% от общего предложения, в категории от 100 до 150 тыс. долларов – 19%, от 150 до 250 тыс. долларов – 14% и от 250 тыс. долларов – 7%.

Наибольшее количество квартир предлагалось:

в Дарницком районе – 15%,

в Голосеевском – 14%,

в Печерском – 13%,

в Шевченковском – 12%,

в Днепровском – 11%,

в Соломенском – 10%.

Наименьшая доля продаваемых квартир в Оболонском и Подольском районах – по 7%, в Святошинском – 6% и Деснянском – 5%.

При этом в общем объеме предложений однокомнатные квартиры заняли 26%, двухкомнатные – 32%, трехкомнатные – 34% и четырехкомнатные – 8%.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство украинцев живут на своих квадратных метрах. По данным президента Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе, 86,3% украинцев владеют собственным жильем. На фоне европейских стран этот показатель довольно высокий.

Справка Finance.ua:

Пенсионный сбор – процент, уплачиваемый в случае проведения определенных хозяйственных операций, среди которых и покупка недвижимости. Он рассчитывается от суммы сделки и составляет 1%. С 23 сентября 2020 года правила его уплаты изменились. Касаются они в первую очередь покупателей, освобожденных от сбора в Пенсионный фонд (ПФ) в соответствии с законом – для них процедура стала проще.

Что нужно, чтобы не платить пенсионный сбор:

доказательство освобождения от сбора при заключении договора купли-продажи – заявление о том, что раньше вы не покупали жилье, или документ о пребывании в очереди на получение жилой площади в связи с необходимостью улучшения условий проживания;

нотариус также проверяет сведения из Государственного реестра имущественных прав;

для тех, кто покупал жилье впервые в жизни до введения новых правил, и все же оплатил пенсионный сбор, предусмотрен механизм его возмещения.

🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.