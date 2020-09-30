Квартиры на вторичном рынке Киева в сентябре подорожали на 5%

В сентябре по сравнению с августом средние цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева выросли на 5%, или на 1944 гривны до 40 819 гривен/кв. м.
Об этом пишет Столичная недвижимость.
Жилье на первичном рынке подорожало на 0,8%. По сравнению с сентябрем 2019 года средняя цена на жилье в Киеве в гривнах повысилась на 18,5%, с начала текущего года – на 15%.
При этом с начала года цены в долларах снизились на 0,2%.
Предложение в сентябре по сравнению с августом снизилось на 8% до 11 420 квартир.
Также объем предложений уменьшился по общей площади на 7%, в долларовом выражении – на 5,1%.
В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долларов – 46%.
Доля квартир в ценовой категории до 50 тыс. долларов составляет 14% от общего предложения, в категории от 100 до 150 тыс. долларов – 19%, от 150 до 250 тыс. долларов – 14% и от 250 тыс. долларов – 7%.
Наибольшее количество квартир предлагалось:
Наименьшая доля продаваемых квартир в Оболонском и Подольском районах – по 7%, в Святошинском – 6% и Деснянском – 5%.
При этом в общем объеме предложений однокомнатные квартиры заняли 26%, двухкомнатные – 32%, трехкомнатные – 34% и четырехкомнатные – 8%.
Напомним, ранее сообщалось, что большинство украинцев живут на своих квадратных метрах. По данным президента Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе, 86,3% украинцев владеют собственным жильем. На фоне европейских стран этот показатель довольно высокий.
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