Собственное жилье: большинство украинцев живут на своих квадратных метрах (инфографика)

Сегодня в Украине для многих приобретение собственного жилья является целью №1. Особенно это касается молодых людей, которые создают собственные семьи и хотят жить отдельно от родителей. Тем более, в Украине активно продолжается процесс урбанизации, молодежь все больше уезжает в город и все чаще ставит цель обзавестись собственными квадратными метрами.
В то же время, по данным президента Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе, 86,3% украинцев владеют собственным жильем. При этом, на фоне европейских стран этот показатель довольно высокий. Процент собственников жилья выше только в России (87,3%), Венгрии (95,8%), Румынии (91,7%) и Литве (90,3%). Об этом свидетельствуют данные Евростата.
В остальных странах Европы процент владельцев собственного жилья ниже, чем в Украине. При этом самый низкий показатель в Швейцарии – только 42,5% жителей страны имеют собственное жилье.
В половине районов Киева цены на долгосрочную аренду жилья по-прежнему ниже докарантинного уровня. Комнаты в столице сдают за 3000-4500 грн в месяц, а сняв трешку на троих, можно сэкономить от 1630 до 4500 грн в месяц. Однушки в “университетских” районах больших городов стоят от 6500 до 9000 грн.
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