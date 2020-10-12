Кому и за что в Украине платят от 50 тысяч зарплаты

Лидером рейтинга самых высокооплачиваемых вакансий в Украине стала сфера IT. По данным статистики одного из крупнейших кадровых порталов, именно в этой сфере можно заработать более 50 тыс. грн. Ранее в рейтинг попали и менеджеры высшего звена, но в последний месяц программисты их оттеснили.

Об этом пишет Обозреватель.

Кто зарабатывает больше всех

В рейтинге высокооплачиваемых вакансий пока единолично лидирует сфера IT. Топ-9 самых прибыльных профессий именно оттуда:

Magento-программист 55 000 грн;

Python-программист 52 000 грн;

Тим лид 50 000 грн;

C++ программист 50 000 грн;

Magento-программист 49 800 грн;

Программист Java 47 500 грн;

Веб-аналитик 40 000 грн;

C# программист 40 000 грн;

IOS -программист 40 000 грн.

Эта тенденция в целом сохранится и дальше, уверяет эксперт рынка труда Татьяна Пашкина:

“Пока нет других сфер, у которых имеется такой финансовый запас, чтобы существенно увеличить зарплаты. Кризис только увеличил разрыв. Мне кажется, что другие профессиональные сферы не всегда смогут конкурировать с IT. Ведь у них есть много иностранных заказчиков, которые могут оплачивать работу по европейским, а не по украинским стандартам”.

За что работодатели готовы платить больше всего

Обобщенно, если вы хотите быть высокооплачиваемым сотрудником, то должны уметь работать с новыми технологиями. Переход к диджитал – это стабильная тенденция последних лет. Все что может быть диджитализовано – уже или в процессе или является таковым. Потому диджитал направления – больше всего затребованы. Диджитал – это не только программирование, это и тестирование, диджитал-маркетинг, СММ, SEO и так далее. Даже врачи и учителя без диджитала – никуда. Потому все, что касается компьютеров, затребовано у работодателей сейчас и будет актуально дальше.

Также соискателю прибыльной вакансии нужно хорошо знать английский, чтобы быть приобщенным к международному сообществу, иметь возможность поучаствовать в проектах и грантах.

Справка Finance.ua:

Количество безработных, находившихся на учете в Государственной службе занятости, по состоянию на 1 октября 2020 года выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 443 тыс. лиц.

Соотношение минимальной и средней заработной платы в Украине в 2021 году вырастет с нынешних 45% до 48%. При этом останется заметно меньше, чем “в других странах мира”. Кроме того, минималка не достигнет уровня “критической зарплаты” для бизнеса.

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