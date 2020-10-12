Кому и за что в Украине платят от 50 тысяч зарплаты

Лидером рейтинга самых высокооплачиваемых вакансий в Украине стала сфера IT. По данным статистики одного из крупнейших кадровых порталов, именно в этой сфере можно заработать более 50 тыс. грн. Ранее в рейтинг попали и менеджеры высшего звена, но в последний месяц программисты их оттеснили.
Об этом пишет Обозреватель.
Кто зарабатывает больше всех
В рейтинге высокооплачиваемых вакансий пока единолично лидирует сфера IT. Топ-9 самых прибыльных профессий именно оттуда:
Эта тенденция в целом сохранится и дальше, уверяет эксперт рынка труда Татьяна Пашкина:
“Пока нет других сфер, у которых имеется такой финансовый запас, чтобы существенно увеличить зарплаты. Кризис только увеличил разрыв. Мне кажется, что другие профессиональные сферы не всегда смогут конкурировать с IT. Ведь у них есть много иностранных заказчиков, которые могут оплачивать работу по европейским, а не по украинским стандартам”.
За что работодатели готовы платить больше всего
Обобщенно, если вы хотите быть высокооплачиваемым сотрудником, то должны уметь работать с новыми технологиями. Переход к диджитал – это стабильная тенденция последних лет. Все что может быть диджитализовано – уже или в процессе или является таковым. Потому диджитал направления – больше всего затребованы. Диджитал – это не только программирование, это и тестирование, диджитал-маркетинг, СММ, SEO и так далее. Даже врачи и учителя без диджитала – никуда. Потому все, что касается компьютеров, затребовано у работодателей сейчас и будет актуально дальше.
Также соискателю прибыльной вакансии нужно хорошо знать английский, чтобы быть приобщенным к международному сообществу, иметь возможность поучаствовать в проектах и грантах.
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