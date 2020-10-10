Украина отстает от мира: минимальная зарплата слабо соотносится со средней - Марченко

Соотношение минимальной и средней заработной платы в Украине в 2021 году вырастет с нынешних 45% до 48%. При этом останется заметно меньше, чем “в других странах мира”. Кроме того, минималка не достигнет уровня “критической зарплаты” для бизнеса.
Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью The Page.
В качестве примера он привел Польшу, где соотношение составляет 55%, и Турцию с 72%.
“В других странах мира этот показатель также выше 50%. То есть здесь вопрос дискуссии, справедливого соотношения между минимальной заработной платой и средней заработной платой”, – сказал Марченко.
Министр добавил, что с 1 января минималка составит 6000 гривен – то есть будет на уровне зарплаты для низкоквалифицированных профессий.
“6 тыс. гривен не является критической заработной платой, это даже не средняя заработная плата. То, что вы называете налоговой нагрузкой на бизнес, я называю теневым уровнем экономики, с которой не уплачены налоги”, – резюмировал Марченко.
Напомним, рост минималки в 2021 году будет стоить Украине десятки миллиардов гривен. Повышение пройдет в два этапа:
Сейчас минимальная зарплата в Украине установлена на уровне 5000 гривен. Последнее повышение минималки состоялось с 1 сентября.
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