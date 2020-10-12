Какие зарплаты предлагают соискателям в Госслужбе занятости (инфографика)

Количество безработных, находившихся на учете в Государственной службе занятости, по состоянию на 1 октября 2020 года выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 443 тыс. лиц.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЗУ.

В период действия карантина до 1 октября была начата выплата по безработице 364 тыс. человек (+68%).

Структура безработных с начала карантина:

уволенные по соглашению сторон – 46%;

лица, не занятые более 1 года – 16%;

уволенные по собственному желанию – 13%;

уволенные в связи с истечением срока договора – 11%;

незанятые по другим причинам – 9%;

высвобожденные из-за изменений в организации компании – 5%.

Какие зарплаты предлагали работодатели:

12% – более 10 001 грн;

13% – от 8 001 до 10 000 грн;

19% – от 6 001 до 8 000 грн;

21% – минимальная;

35% – от минимальной до 6 000 грн.

Куда чаще всего устраивали соискателей:

сельское, лесное, рыбное хоз-во – 34,5%;

перерабатывающая промышленность – 15,7%;

торговля и ремонт – 14,7%;

образование – 5%;

транспорт – 4,4%.

Справка Finance.ua:

Верховной Раде рекомендуют предусмотреть помощь безработным на период других карантинов.