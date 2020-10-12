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Какие зарплаты предлагают соискателям в Госслужбе занятости (инфографика)

Какие зарплаты предлагают соискателям в Госслужбе занятости (инфографика)

Количество безработных, находившихся на учете в Государственной службе занятости, по состоянию на 1 октября 2020 года выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 443 тыс. лиц.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЗУ.

В период действия карантина до 1 октября была начата выплата по безработице 364 тыс. человек (+68%).

Структура безработных с начала карантина:

  • уволенные по соглашению сторон – 46%;
  • лица, не занятые более 1 года – 16%;
  • уволенные по собственному желанию – 13%;
  • уволенные в связи с истечением срока договора – 11%;
  • незанятые по другим причинам – 9%;
  • высвобожденные из-за изменений в организации компании – 5%.

Какие зарплаты предлагали работодатели:

  • 12% – более 10 001 грн;
  • 13% – от 8 001 до 10 000 грн;
  • 19% – от 6 001 до 8 000 грн;
  • 21% – минимальная;
  • 35% – от минимальной до 6 000 грн.

Куда чаще всего устраивали соискателей:

  • сельское, лесное, рыбное хоз-во – 34,5%;
  • перерабатывающая промышленность – 15,7%;
  • торговля и ремонт – 14,7%;
  • образование – 5%;
  • транспорт – 4,4%.

Справка Finance.ua:

  • Верховной Раде рекомендуют предусмотреть помощь безработным на период других карантинов.
  • Размер выплаты пособия по безработице зависит от страхового стажа, основания прекращения трудовых отношений и размера заработной платы, получаемой гражданином перед увольнением.
По материалам Finance.UA
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