Какие зарплаты предлагают соискателям в Госслужбе занятости (инфографика)

Количество безработных, находившихся на учете в Государственной службе занятости, по состоянию на 1 октября 2020 года выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 443 тыс. лиц.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЗУ.
В период действия карантина до 1 октября была начата выплата по безработице 364 тыс. человек (+68%).
Структура безработных с начала карантина:
Какие зарплаты предлагали работодатели:
Куда чаще всего устраивали соискателей:
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