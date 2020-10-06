В Минфине сообщили, сколько семей в 2021 году получат субсидию

В Министерстве финансов сообщили, что более 5 миллионов украинских семей получат субсидию в следующем году.
Об этом рассказали в эфире Завтрака с 1+1.
В ведомстве отметили, что помощь должны получить те, кому она нужнее. А расходы на субсидии и количество субсидиантов при этом уменьшаются из-за роста минимальной зарплаты.
Для сравнения, в бюджете на 2020 год на субсидии закладывалось свыше 40 миллиардов гривен.
Напомним, украинское правительство утвердило законопроект, которым установление тарифов на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотвод полностью передается от Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг в ведение местных властей.
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