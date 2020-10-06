В Минфине сообщили, сколько семей в 2021 году получат субсидию

В Министерстве финансов сообщили, что более 5 миллионов украинских семей получат субсидию в следующем году.

Об этом рассказали в эфире Завтрака с 1+1.

В ведомстве отметили, что помощь должны получить те, кому она нужнее. А расходы на субсидии и количество субсидиантов при этом уменьшаются из-за роста минимальной зарплаты.

Для сравнения, в бюджете на 2020 год на субсидии закладывалось свыше 40 миллиардов гривен.

Напомним, украинское правительство утвердило законопроект, которым установление тарифов на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотвод полностью передается от Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг в ведение местных властей.

Справка Finance.ua:

Главное новшество при назначении субсидий – их получателям придется оплачивать коммунальные услуги в размере 20% доходов семьи, ранее было 15% доходов.

Как сообщил председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, в Украине ни размер, ни перечень лиц, получающих субсидии – не сокращаются. Происходит определенная экономия из-за увеличения минимальной зарплаты.

Минсоцполитики советует получателям субсидий и льготникам информировать о выборе нового поставщика топлива в связи с открытием рынка природного газа для бытовых потребителей.

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