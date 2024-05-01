В государственную собственность вернули крупнейшее искусственное озеро Украины (фото) — Finance.ua

В государственную собственность вернули крупнейшее искусственное озеро Украины (фото)
Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск Специализированной экологической прокуратуры Одесской областной прокуратуры о возвращении государству крупнейшего искусственного озера в Украине — озера Сасык (Кундук).
Об этом пишет Офис генерального прокурора.
Озеро площадью 20 тыс. га расположено на территории Белгород-Днестровского и Измаильского районов Одесской области.
Прокуроры установили, что предприятие долгое время использовало водохранилище для ведения рыбохозяйственной деятельности и получения прибыли без правоустанавливающих документов. Следовательно, избежало процедуры заключения договора аренды и обязательной уплаты в бюджет громады арендной платы.
«Только за последние пять лет обществом осуществлено изъятие около 3 млн килограммов водных биоресурсов. В то же время использование объекта и земель водного фонда вне установленного порядка закона запрещено», — сказано в сообщении.
Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил исковые требования в полном объеме.
Справка Finance.ua:
- Озеро Сасык, которое входит в состав водно-болотных угодий международного значения и является объектом Изумрудной сети Украины, находится под охраной Рамсарской и Бернской конвенций.
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