В государственную собственность вернули крупнейшее искусственное озеро Украины (фото) — Finance.ua

В государственную собственность вернули крупнейшее искусственное озеро Украины (фото) Сегодня 17:35 — Казна и Политика

В государственную собственность вернули крупнейшее искусственное озеро Украины (фото)

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск Специализированной экологической прокуратуры Одесской областной прокуратуры о возвращении государству крупнейшего искусственного озера в Украине — озера Сасык (Кундук).

Об этом пишет Офис генерального прокурора.

Озеро площадью 20 тыс. га расположено на территории Белгород-Днестровского и Измаильского районов Одесской области.

Прокуроры установили, что предприятие долгое время использовало водохранилище для ведения рыбохозяйственной деятельности и получения прибыли без правоустанавливающих документов. Следовательно, избежало процедуры заключения договора аренды и обязательной уплаты в бюджет громады арендной платы.

«Только за последние пять лет обществом осуществлено изъятие около 3 млн килограммов водных биоресурсов. В то же время использование объекта и земель водного фонда вне установленного порядка закона запрещено», — сказано в сообщении.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Справка Finance.ua:

Озеро Сасык, которое входит в состав водно-болотных угодий международного значения и является объектом Изумрудной сети Украины, находится под охраной Рамсарской и Бернской конвенций.

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