В Украине могут появиться частные военные компании — Finance.ua

В Украине могут появиться частные военные компании Сегодня 16:01 — Казна и Политика

В Украине могут появиться частные военные компании

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 11 214 , согласно которому в Украине предлагают учреждать оборонные компании. По мнению авторов документа, это поможет усилить защиту территориальной целостности Украины и устранить проблему трудоустройства бывших военных после демобилизации.

В документе говорится, что такие компании смогут действовать за рубежом, но платить налоги в бюджет Украины. В то же время, учредителями частных оборонных компаний смогут быть только резиденты Украины.

Авторы законопроекта называют ряд причин для легализации военных компаний:

увеличение количества бывших военных в Украине;

потребность в группах быстрого реагирования из опытных участников боевых действий;

потребность в дополнительных поступлениях в бюджет;

увеличение количества рабочих мест в Украине;

социальный фактор (отсутствие работы для мужчин, распространение нелицензированного оружия, адаптация военных и т. п. ).

Регулировать деятельность этих компаний будет Государственная служба Украины по делам международных оборонных компаний, которая будет подотчетна Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

Зачем это необходимо

По мнению народных депутатов, военные компании могут предоставлять разнообразные оборонные услуги как частным лицам, так и международным инвесторам, что может повысить уровень безопасности и способствовать эффективному функционированию иностранных предприятий.

Оборонные компании могут предоставлять такие услуги, как обучение, тактическая подготовка, разведка, конвоирование, обеспечение безопасности физических и юридических лиц, охрана имущества и выполнение других задач.

Народные депутаты также указывают, что после демобилизации военные будут иметь неучтенное оружие, а также могут столкнуться со сложностями в поиске работы. Чтобы избежать этого, а также удовлетворить потребность государства в быстрых группах реагирования для защиты территориальной целостности, и предлагают создать частные военные компании.

Целью законопроекта указывается усиление защиты территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, внешней и внутренней безопасности Украины; определение правового статуса международных оборонных компаний и обеспечение государственного контроля над осуществлением их деятельности.

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Напомним, Кабинет Министров обновил выплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины. Составляющие денежного довольствия зависят от должности, звания, условий службы, научных степеней и званий.

В открывающихся в Украине центрах рекрутинга в Силы обороны повестки вручать не будут . К середине июня в Украине планируется запустить около 30 центров рекрутинга украинской армии.

Украинские военнослужащие могут получить денежную выплату за уничтожение вражеской техники. Для получения премии важно, чтобы в журнале боевых действий была запись о достижениях. В частности, желательно фото или видеофиксация.

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