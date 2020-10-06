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Нацбанк оценил динамику кредитного и депозитного портфеля банков в сентябре и за три квартала

Нацбанк оценил динамику кредитного и депозитного портфеля банков в сентябре и за три квартала

Портфель гривневых кредитов, выданных банками для корпоративного сектора, в сентябре уменьшился на 0,4% (за три квартала – на 2,3%) до 430 млрд грн, а валютных – сократился на 11,1% (за три квартала – на 13,9%) – до 11,66 млрд долл.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Кредиты. Портфель гривневых кредитов, выданных банками для населения, в сентябре уменьшился на 1,3% (за три квартала – вырос на 2,7%) – до 173,5 млрд грн, а валютных – сократился на 2,5% (за три квартала – на 5,7%) до 1,48 млрд долл.

Депозиты. Объем гривневых депозитов населения в сентябре увеличился на 1,8% (за три квартала – на 17,2%) – до 368,8 млрд грн, а валютных – уменьшился на 0,6% (за три квартала вырос на 0,5%) – до 9,66 млрд долл.

Объем гривневых вкладов корпоративного сектора в сентябре вырос на 5,1% (за три квартала – на 15,5%) – до 376,8 млрд грн, а валютных – на 2,6% (за три квартала – на 3,8% ) – до 8 млрд долл.

Справка Finance.ua:

  • По данным НБУ, доля неработающих кредитов в целом по банковской системе за август сократилась на 0,07% по сравнению с июлем, до 48,05%.
  • Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев допускает, что повышение минимальной зарплаты в Украине до 6,5 тыс. грн в 2021 году окажет давление на инфляцию, что, в свою очередь, сделает кредитные ресурсы в Украине менее доступными.
  • На фоне снижения девальвационных ожиданий и низкой инфляции у банков еще есть запас для снижения ставок по гривневым депозитам.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Finance.UA
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