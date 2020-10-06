Нацбанк оценил динамику кредитного и депозитного портфеля банков в сентябре и за три квартала

Портфель гривневых кредитов, выданных банками для корпоративного сектора, в сентябре уменьшился на 0,4% (за три квартала – на 2,3%) до 430 млрд грн, а валютных – сократился на 11,1% (за три квартала – на 13,9%) – до 11,66 млрд долл.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
Кредиты. Портфель гривневых кредитов, выданных банками для населения, в сентябре уменьшился на 1,3% (за три квартала – вырос на 2,7%) – до 173,5 млрд грн, а валютных – сократился на 2,5% (за три квартала – на 5,7%) до 1,48 млрд долл.
Депозиты. Объем гривневых депозитов населения в сентябре увеличился на 1,8% (за три квартала – на 17,2%) – до 368,8 млрд грн, а валютных – уменьшился на 0,6% (за три квартала вырос на 0,5%) – до 9,66 млрд долл.
Объем гривневых вкладов корпоративного сектора в сентябре вырос на 5,1% (за три квартала – на 15,5%) – до 376,8 млрд грн, а валютных – на 2,6% (за три квартала – на 3,8% ) – до 8 млрд долл.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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