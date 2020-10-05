Как покупатель может проверить чек из ПРРО, работающего оффлайн

В расчетном документе (чеке) должна обязательно присутствовать отметка о проведении расчетной операции в режиме оффлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Херсонской области.

Проверить наличие этого чека в базе данных ГНС возможно через “Электронный кабинет” после завершения работы ПРРО в режиме и передачи им чека/чеков на фискальный сервер.

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Информация о фискальных номерах, вошедших в диапазон для использования ПРРО, работающего в режиме оффлайн, будет обнародована в Электронном кабинете с указанием данных о фискальном номере ПРРО и о субъекте хозяйствования, для ПРРО которого зарезервированы фискальные номера.

Справка Finance.ua:

С 1 августа 2020 года введено применение программных регистраторов расчетных операций.

Бизнес может установить программный РРО на смартфон, планшет или компьютер и использовать такое устройство как кассовый аппарат.