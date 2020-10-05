0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

Как покупатель может проверить чек из ПРРО, работающего оффлайн

Как покупатель может проверить чек из ПРРО, работающего оффлайн

В расчетном документе (чеке) должна обязательно присутствовать отметка о проведении расчетной операции в режиме оффлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Херсонской области.

Проверить наличие этого чека в базе данных ГНС возможно через “Электронный кабинет” после завершения работы ПРРО в режиме и передачи им чека/чеков на фискальный сервер.

Читайте также: Как зарегистрировать программный РРО: советы от ГНС

Информация о фискальных номерах, вошедших в диапазон для использования ПРРО, работающего в режиме оффлайн, будет обнародована в Электронном кабинете с указанием данных о фискальном номере ПРРО и о субъекте хозяйствования, для ПРРО которого зарезервированы фискальные номера.

Справка Finance.ua:

  • С 1 августа 2020 года введено применение программных регистраторов расчетных операций.
  • Бизнес может установить программный РРО на смартфон, планшет или компьютер и использовать такое устройство как кассовый аппарат.
  • Среди ряда законодательных новаций в сфере применения регистраторов расчетных операций (РРО) предусматривается введение механизма «Кэшбэк».
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.