Нужны ли водителю скутера техпаспорт и водительское удостоверение

Если работник полиции видит на дороге скутер, он сразу его останавливает, поскольку в большинстве случаев никаких регистрационных документов водитель не имеет. Водитель получает штраф.

Об этом пишет Дорожный адвокат.

Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством, предусматривает наложение штрафа в размере 510 грн.

А вот правления водителем транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, предусматривает наложение штрафа в размере 170 грн. При этом, возможно задержание автомобиля, то есть штрафплощадка (ст.265-2 КУоАП).

За повторное в течение года совершение этого нарушения предусмотрено штраф в размере 255 грн. или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, с изъятием транспортного средства или без такового. При повторном нарушении решение принимает уже суд, однако скутер задерживается в любом случае до решения дела в суде.

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Требования к регистрации и наличие удостоверения. Согласно п.п.30.1 ПДД, владельцы механических транспортных средств должны зарегистрировать их в уполномоченном органе МВД в течение 10 дней с момента приобретения. Водителю запрещается управлять транспортным средством, не зарегистрированным в сервисном центре МВД.

Водитель механического транспортного средства должен иметь при себе водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории и регистрационный документ на транспортное средство.

Итак, ключевым моментом для обязательного наличия указанных документов является отнесение транспортного средства к категории «механический».

Отличия механического транспортного средства. Законодательством разграничены понятия «механическое транспортное средство» и «транспортное средство». Разница между этими понятиями заключается в наличии двигателя внутреннего сгорания, а также мощности электродвигателя.

транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки людей или грузов, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов;

механическое транспортное средство – транспортное средство, приводимое в движение с помощью двигателя. Этот термин распространяется, в том числе, на транспортные средства с электродвигателем мощностью свыше 3 кВт;

мопед – двухколесное транспортное средство, которое имеет двигатель с рабочим объемом до 50 куб или электродвигатель мощностью до 4 кВт.

Итак, транспортное средство, в частности скутер, с электродвигателем считается механическим при условии, что мощность двигателя более 3 кВт. В то же время, любое транспортное средство, приводимое в движение с помощью двигателя внутреннего сгорания, независимо от его рабочего объема, принадлежит к механическим транспортным средствам.

Скутеры. Согласно п.2.13 ПДД, к транспортным средствам категории «А1» относятся мопеды, мотороллеры и другие двухколесные транспортные средства, которые имеют двигатель с рабочим объемом до 50 куб или электродвигатель мощностью до 4 кВт.

При этом предусмотрено, что транспортные средства, управление которыми разрешается при наличии удостоверения водителя, подразделяются на следующие категории, в частности, «А1» – мопеды, мотороллеры и другие двухколесные (трехколесные) транспортные средства, которые имеют двигатель с рабочим объемом до 50 куб. сантиметров или электродвигатель мощностью до 4 кВт.

К категории «А1» относятся транспортные средства, в частности скутеры, с электродвигателем мощностью от 3 до 4 кВт, так как они относятся к механическим транспортным средствам в понимании законодательства. На эти транспортные средства право на управление предусматривает наличие разрешительных документов.

Наличие водительского удостоверения и регистрационного документа предусмотрено исключительно для «механических» транспортных средств. Механическими считают скутеры с электродвигателем мощностью от 3 до 4 кВт, а также все ТС с двигателем внутреннего сгорания.

Справка Finance.ua:

Названы штрафы для мотоциклов, мопедов и скутеров в Украине. За езду без прав на мопеде, равно как и на любом транспортном средстве, в Украине предусмотрен штраф в размере 425 грн, согласно ст. 126, ч. 1 КУоАП.



инфографика МВД