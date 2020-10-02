Нужны ли водителю скутера техпаспорт и водительское удостоверение

Если работник полиции видит на дороге скутер, он сразу его останавливает, поскольку в большинстве случаев никаких регистрационных документов водитель не имеет. Водитель получает штраф.
Об этом пишет Дорожный адвокат.
Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством, предусматривает наложение штрафа в размере 510 грн.
А вот правления водителем транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, предусматривает наложение штрафа в размере 170 грн. При этом, возможно задержание автомобиля, то есть штрафплощадка (ст.265-2 КУоАП).
За повторное в течение года совершение этого нарушения предусмотрено штраф в размере 255 грн. или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, с изъятием транспортного средства или без такового. При повторном нарушении решение принимает уже суд, однако скутер задерживается в любом случае до решения дела в суде.
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Требования к регистрации и наличие удостоверения. Согласно п.п.30.1 ПДД, владельцы механических транспортных средств должны зарегистрировать их в уполномоченном органе МВД в течение 10 дней с момента приобретения. Водителю запрещается управлять транспортным средством, не зарегистрированным в сервисном центре МВД.
Водитель механического транспортного средства должен иметь при себе водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории и регистрационный документ на транспортное средство.
Итак, ключевым моментом для обязательного наличия указанных документов является отнесение транспортного средства к категории «механический».
Отличия механического транспортного средства. Законодательством разграничены понятия «механическое транспортное средство» и «транспортное средство». Разница между этими понятиями заключается в наличии двигателя внутреннего сгорания, а также мощности электродвигателя.
Итак, транспортное средство, в частности скутер, с электродвигателем считается механическим при условии, что мощность двигателя более 3 кВт. В то же время, любое транспортное средство, приводимое в движение с помощью двигателя внутреннего сгорания, независимо от его рабочего объема, принадлежит к механическим транспортным средствам.
Скутеры. Согласно п.2.13 ПДД, к транспортным средствам категории «А1» относятся мопеды, мотороллеры и другие двухколесные транспортные средства, которые имеют двигатель с рабочим объемом до 50 куб или электродвигатель мощностью до 4 кВт.
При этом предусмотрено, что транспортные средства, управление которыми разрешается при наличии удостоверения водителя, подразделяются на следующие категории, в частности, «А1» – мопеды, мотороллеры и другие двухколесные (трехколесные) транспортные средства, которые имеют двигатель с рабочим объемом до 50 куб. сантиметров или электродвигатель мощностью до 4 кВт.
К категории «А1» относятся транспортные средства, в частности скутеры, с электродвигателем мощностью от 3 до 4 кВт, так как они относятся к механическим транспортным средствам в понимании законодательства. На эти транспортные средства право на управление предусматривает наличие разрешительных документов.
Наличие водительского удостоверения и регистрационного документа предусмотрено исключительно для «механических» транспортных средств. Механическими считают скутеры с электродвигателем мощностью от 3 до 4 кВт, а также все ТС с двигателем внутреннего сгорания.
инфографика МВД
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