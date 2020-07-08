Названы штрафы для мотоциклов, мопедов и скутеров в Украине

За езду без прав на мопеде, равно как и на любом транспортном средстве, в Украине предусмотрен штраф в размере 425 грн, согласно ст. 126, ч. 1 КУоАП.

Если водитель сел за руль, а в правах нет нужной категории транспортных средств, то размер штрафа будет равен 510 грн, согласно статье 126, ч. 2 КУоАП.

Поскольку все три транспортные средства не имеют дополнительной защиты для водителя в виде кузова, то требуется обязательное использование экипировки.

Так, запрещено водить ТС категорий А1 и А без использования защитного шлема. Штраф за езду без шлема на скутере в Украине в 2020 составляет 51 грн, согласно статье 121, ч. 5 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Вторично за год оштрафованный водитель заплатит 255 грн и рискует тем, что транспорт у него конфискуют с оплатным возвратом после наступления ответственности за нарушение.

Аналогичный штраф заплатит водитель мопеда или мотоцикла. Следует помнить, что использование шлема является обязательным для пассажиров за спиной водителя. Штраф за отсутствие шлема у пассажира мопеда/мотороллера/мотоцикла равен 51 грн, вторично зафиксированное нарушение в течение года увеличит размер штрафа до 255 грн.

Зачастую при составлении постановления о правонарушении патрульные используют фото или видеосъёмку для доказательств. Если получивший постановление нарушитель захочет обжаловать штраф, он может доказать ошибочность составления протокола. Больше надежд на избежание наказания быть не может.

Водитель мотоцикла является полноценным участником дорожного движения со всеми вытекающими благами (и печалями). Так, мотоциклист оплатит доказанный штраф за превышение скорости в размере 255 – 510 грн, а если водитель находился за рулем ТС в состоянии опьянения, то ему грозит новый штраф от МВД – 17 – 51 тыс грн.