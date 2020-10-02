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В Украине вводят новые стандарты для обеспечения безопасности на дорогах

В Украине вводят новые стандарты для обеспечения безопасности на дорогах

Укравтодор разработал и подал предложения изменить перечень стандартных средств, используемых на дороге для успокоения движения.

Об этом сообщает Укравтодор.

Эти изменения внесены и с 1 ноября вступят в силу.

Требования нового стандарта закладывают комплексный подход к созданию системы безопасных условий движения по дорогам и улицам.

Что такое средства успокоения движения. До сих пор существовало лишь одно средство успокоения движения – так называемый «лежачий полицейский». Все остальные устоявшиеся мировые практики инженеры-проектанты применяли только на собственный страх и риск.

Где будут размещены. Средства успокоения движения устанавливаются не только для уменьшения скорости, а главным образом для равномерности транспортных потоков. Особое внимание к участкам, где автомобильные потоки конфликтуют с пешеходными и велосипедными.

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Неправильный выбор скорости, а чаще ее превышение приводит к росту травматизма на дорогах. Средства успокоения движения являются эффективным дополнением к ограничениям скорости.

Что это даст. Измененные стандарты позволят устанавливать разделительные островки или полосы, бордюрные расширения, чокеры и островки безопасности. Они проектируются во время ремонта или модернизации существующих дорог и улиц, а также во время строительства и реконструкции. Благодаря комплексному подходу водитель поддерживает постоянную безопасную скорость, а не меняет ее, постоянно разгоняясь и тормозя.

Справка Finance.ua:

  • С 1 октября водители всех транспортных средств за пределами городов обязаны ездить с включенными фарами даже в светлое время суток.
  • В случае несоблюдения этого правила представители патрульной полиции могут сделать устное предупреждение или выписать штраф от 425 до 510 грн, ссылаясь на ч. 2 ст. 122 (нарушение правил пользования внешними осветительными приборами) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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По материалам Finance.UA
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