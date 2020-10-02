В Украине вводят новые стандарты для обеспечения безопасности на дорогах

Укравтодор разработал и подал предложения изменить перечень стандартных средств, используемых на дороге для успокоения движения.
Об этом сообщает Укравтодор.
Эти изменения внесены и с 1 ноября вступят в силу.
Требования нового стандарта закладывают комплексный подход к созданию системы безопасных условий движения по дорогам и улицам.
Что такое средства успокоения движения. До сих пор существовало лишь одно средство успокоения движения – так называемый «лежачий полицейский». Все остальные устоявшиеся мировые практики инженеры-проектанты применяли только на собственный страх и риск.
Где будут размещены. Средства успокоения движения устанавливаются не только для уменьшения скорости, а главным образом для равномерности транспортных потоков. Особое внимание к участкам, где автомобильные потоки конфликтуют с пешеходными и велосипедными.
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Неправильный выбор скорости, а чаще ее превышение приводит к росту травматизма на дорогах. Средства успокоения движения являются эффективным дополнением к ограничениям скорости.
Что это даст. Измененные стандарты позволят устанавливать разделительные островки или полосы, бордюрные расширения, чокеры и островки безопасности. Они проектируются во время ремонта или модернизации существующих дорог и улиц, а также во время строительства и реконструкции. Благодаря комплексному подходу водитель поддерживает постоянную безопасную скорость, а не меняет ее, постоянно разгоняясь и тормозя.
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