"Поставщик последней надежды" начал обслуживать население на рынке газа - НКРЭКУ

“Поставщик последней надежды” с 1 октября начал обслуживать потребителей на рынке газа.
Об этом написала на своей странице в FACEBOOK член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и жилищно-коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.
“С сегодняшнего дня (1 октября) “поставщик последней надежды” на рынке природного газа начал обслуживание бытовых потребителей. По оперативной информации, он обеспечивает газом более 410 тысяч бытовых потребителей”, – отметила она.
Кого это касается:
В чем причина:
“Главной целью деятельности поставщика “последней надежды” является обеспечение непрерывности поставок природного газа тем потребителям, которые в силу объективных обстоятельств остались без Поставщика, особенно во время отопительного периода, предоставление потребителям времени для поиска нового поставщика природного газа и нивелирования действий недобросовестных поставщиков в отношении потребителей природного газа”, – отметила Кривенко.
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