"Поставщик последней надежды" начал обслуживать население на рынке газа - НКРЭКУ

“Поставщик последней надежды” с 1 октября начал обслуживать потребителей на рынке газа.

Об этом написала на своей странице в FACEBOOK член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и жилищно-коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

“С сегодняшнего дня (1 октября) “поставщик последней надежды” на рынке природного газа начал обслуживание бытовых потребителей. По оперативной информации, он обеспечивает газом более 410 тысяч бытовых потребителей”, – отметила она.

Кого это касается:

тех потребителей газа, которые уже перешли от “Донецкоблгаза” (404 549 потребителей), “Газпостачсервиса” (2316 потребителей), “Мелитопольгаза” (1388 потребителей), госпредприятия “Монтажник” (3157 потребителей) и “Львовгаза” (1 потребитель).

В чем причина:

причиной перехода указанных клиентов стало отсутствие подтвержденной номинации на точку выхода к газораспределительной системе от предыдущих поставщиков.

“Главной целью деятельности поставщика “последней надежды” является обеспечение непрерывности поставок природного газа тем потребителям, которые в силу объективных обстоятельств остались без Поставщика, особенно во время отопительного периода, предоставление потребителям времени для поиска нового поставщика природного газа и нивелирования действий недобросовестных поставщиков в отношении потребителей природного газа”, – отметила Кривенко.

Справка Finance.ua:

В Украине стали действовать новые правила поставок газа. Теперь люди могут самостоятельно выбрать компанию, у которой и будут покупать голубое топливо.

“Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” против увеличения срока пребывания на поставке у газового поставщика последней надежды.

Кабинет министров разрешил отключать газ. Соответствующие изменения в “Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа” приняли в середине августа. Если раньше компании были обязаны поставлять газ всем бытовым потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории, то сейчас это условие исключили.

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