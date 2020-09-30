Уплата налогового долга по налогу на недвижимое имущество (инфографика)

Владельцам недвижимости напомнили о необходимости уплаты задолженности по налогу на недвижимое имущество.
Об этом пишет Главное управление ГНС в Киевской области.
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В случае несвоевременной уплаты налогового обязательства налогоплательщику грозит ответственность в виде штрафа в следующих размерах:
Налог на недвижимость платят граждане, имеющие в собственности жилую недвижимость, площадь которой превышает льготную площадь, установленную п.266.4 Налогового кодекса:
В случае если владельцы недвижимости не получили налоговое уведомление-решение об уплате налога на недвижимость, или получили его с указанными некорректными (неточными) данными, им следует обратиться в центры обслуживания налогоплательщиков территориальных органов ГУ ГНС в Киевской области для проведения сверки и уточнения данных.
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