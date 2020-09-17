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Шмыгаль сообщил, кто может не платить пенсионный сбор при покупке квартиры

Шмыгаль сообщил, кто может не платить пенсионный сбор при покупке квартиры

Кабинет министров определил порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора при покупке жилья.

Об этом глава Кабмина Денис Шмыгаль написал в Telegram.

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“Украинцы должны получить возможность покупать жилье по доступным ценам. Сегодняшним решением правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, которые приобретают жилье впервые или стоят в очереди на получение жилья”, – сообщил он.

Сбор в Пенсионный фонд составляет 1% от стоимости дома или квартиры.

Справка Finance.ua:

  • Согласно украинскому законодательству, покупатель должен уплатить следующие налоги: сбор на обязательное пенсионное страхование 1%.
  • Также при покупке квартиры следует учитывать, что согласно статье 4 Декрета Кабинета министров Украины “О государственной пошлине” установлены лица, которые освобождаются от уплаты государственной пошлины, а именно:
  • Инвалиды Великой Отечественной войны и семьи военных (партизан), погибших или пропавших без вести; инвалиды 1-2 групп; ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

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По материалам Finance.UA
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