Шмыгаль сообщил, кто может не платить пенсионный сбор при покупке квартиры

Кабинет министров определил порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора при покупке жилья.
Об этом глава Кабмина Денис Шмыгаль написал в Telegram.
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“Украинцы должны получить возможность покупать жилье по доступным ценам. Сегодняшним решением правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, которые приобретают жилье впервые или стоят в очереди на получение жилья”, – сообщил он.
Сбор в Пенсионный фонд составляет 1% от стоимости дома или квартиры.
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