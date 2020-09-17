Шмыгаль сообщил, кто может не платить пенсионный сбор при покупке квартиры

Кабинет министров определил порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора при покупке жилья.

Об этом глава Кабмина Денис Шмыгаль написал в Telegram.

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“Украинцы должны получить возможность покупать жилье по доступным ценам. Сегодняшним решением правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, которые приобретают жилье впервые или стоят в очереди на получение жилья”, – сообщил он.

Сбор в Пенсионный фонд составляет 1% от стоимости дома или квартиры.

Справка Finance.ua:

Согласно украинскому законодательству, покупатель должен уплатить следующие налоги: сбор на обязательное пенсионное страхование 1%.

Также при покупке квартиры следует учитывать, что согласно статье 4 Декрета Кабинета министров Украины “О государственной пошлине” установлены лица, которые освобождаются от уплаты государственной пошлины, а именно:

Инвалиды Великой Отечественной войны и семьи военных (партизан), погибших или пропавших без вести; инвалиды 1-2 групп; ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции ( ЧАЭС ).

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