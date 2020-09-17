Минсоцполитики разработало календарь повышения пенсий

Министерство социальной политики разработало календарь повышения пенсий.
Об этом заявила в эфире Украинского радио руководительница министерства Марина Лазебна.
Первое повышение – с января 2021 года минимальная пенсия вырастет с 2100 грн до 2400 грн.
“В январе повышается минимальная зарплата, и есть стандарт, 40% от этой зарплаты, которая будет 6 тыс. грн, это стандарт минимальной пенсий для людей 65 лет при полном стаже. Вот мы уже знаем, что с января минимальная пенсия повысится с 2100 грн до 2400 грн”, – сообщила она.
“Март – делаем индексацию. Параметры индексации будут решаться в феврале”, – сказала Лазебна.
Читайте также: Сколько лет стажа нужно, чтобы выйти на пенсию
“На прошлой неделе правительство приняло программу повышения пенсий на 2021 год… Я хочу, чтобы эта программа была учтена в бюджете. Когда идет бюджетный процесс, людям надо объяснить, что их ожидает. И средства должны быть заложены”, – отметила Лазебна.
Ранее сообщалось, что минимальная зарплата вырастет в течение 2021 года сперва на 1000 грн – до 6000 грн, затем до 6500. А пенсии тех, кому 65 лет и больше, должны увеличиться не менее чем до 2400 грн (+400 грн), затем до 2600 грн (еще +200 грн).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинским банкам пришлось вывозить лишнюю валюту из страныВчера, 13:39 - 4393 16
В недрах Эстонии оказались большие запасы уранаВчера, 10:35 - 1216 6
Возможность 2 траншей от МВФ до конца года потеряна, надо пытаться получить один — СологубВчера, 14:00 - 1250 4
Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк будут продавать газ населению, – НафтогазВчера, 11:00 - 6578 3
Нацбанк выставил на продажу 40 тонн изъятых из обращения монетВчера, 11:46 - 1728 3
Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк будут продавать газ населению, – НафтогазВчера, 11:00 - 6578 3
Украинским банкам пришлось вывозить лишнюю валюту из страныВчера, 13:39 - 4393 16
Тариф на передачу электроэнергии хотят повыситьВчера, 15:10 - 2274 1
Нацбанк выставил на продажу 40 тонн изъятых из обращения монетВчера, 11:46 - 1728 3
Банкиры назвали факторы влияния на курс гривны осеньюВчера, 12:00 - 1395
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)Вчера, 07:27 - 919
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-19Позавчера, 16:10 - 604
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1534
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 860 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3369 10