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Минсоцполитики разработало календарь повышения пенсий

Минсоцполитики разработало календарь повышения пенсий

Министерство социальной политики разработало календарь повышения пенсий.

Об этом заявила в эфире Украинского радио руководительница министерства Марина Лазебна.

Первое повышение – с января 2021 года минимальная пенсия вырастет с 2100 грн до 2400 грн.

“В январе повышается минимальная зарплата, и есть стандарт, 40% от этой зарплаты, которая будет 6 тыс. грн, это стандарт минимальной пенсий для людей 65 лет при полном стаже. Вот мы уже знаем, что с января минимальная пенсия повысится с 2100 грн до 2400 грн”, – сообщила она.

“Март – делаем индексацию. Параметры индексации будут решаться в феврале”, – сказала Лазебна.

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“На прошлой неделе правительство приняло программу повышения пенсий на 2021 год… Я хочу, чтобы эта программа была учтена в бюджете. Когда идет бюджетный процесс, людям надо объяснить, что их ожидает. И средства должны быть заложены”, – отметила Лазебна.

Ранее сообщалось, что минимальная зарплата вырастет в течение 2021 года сперва на 1000 грн – до 6000 грн, затем до 6500. А пенсии тех, кому 65 лет и больше, должны увеличиться не менее чем до 2400 грн (+400 грн), затем до 2600 грн (еще +200 грн).

Справка Finance.ua:

  • Кто получит больше: после повышения соцстандартов пенсии с 1 декабря станут выше примерно у 3 млн человек, или у 30% пенсионеров; больше всего выигрывают от повышения пенсий те, у кого они и так были высокие.
  • Украинцы, которые собираются на пенсию, могут через сайт Пенсионного фонда проверить свой страховой стаж и сумму будущих выплат.

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По материалам Finance.UA
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