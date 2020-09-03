Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получит

После повышения в Украине с 1 сентября минимальной зарплаты до 5000 гривен многие пенсионеры надеялись, что их пенсии также увеличат. Однако тех, кто уже получил или получит до конца месяца (пенсии выплачиваются индивидуально с 4-го по 25-е число ежемесячно), оказалось всего 1,6 млн, или 14% от общего количества пенсионеров. Пенсии остальных не изменились.

Об этом пишет сайт “Сегодня”.

Согласно разъяснениям Пенсионного фонда Украины, повышение минимальной зарплаты влияет на размер пенсии только одной категории пенсионеров: тех, кто достиг 65 лет, имеет полный страховой стаж – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, не работает и получает минимальную для своего статуса пенсию.

Когда в 2020 году будет новое повышение пенсий:

в Минсоцполитики разъяснили, что ближайшее повышение пенсий должно произойти 1 декабря: на эту дату запланировано очередное, уже третье в этом году увеличение соцстандартов – прожиточного минимума (ПМ) для всех категорий населения, от младенцев до пенсионеров;

поскольку минимальная пенсия для нетрудоспособных не может быть меньше ПМ, то она тоже вырастет. С 1 декабря она составит 1769 грн (+57 грн).

Кто получит больше:

после повышения соцстандартов пенсии с 1 декабря станут выше примерно у 3 млн человек, или у 30% пенсионеров;

больше всего выигрывают от повышения пенсий те, у кого они и так были высокие;

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увеличатся пенсии еще у некоторых категорий пенсионеров – благодаря надбавкам, которые начисляются в процентах от прожиточного минимума. Это инвалиды войны – у них, в зависимости от группы инвалидности, пенсии вырастут на 205-370 грн, инвалиды ЧАЭС – пенсии вырастут на 128-162 грн, участники боевых действий – на 93 грн. Кроме того, все эти категории получат еще и дополнительные надбавки от 8,5 до 28,5 грн;

шахтерам добавят по 170 грн. Пенсионеры с особыми заслугами перед Украиной (орденоносцы, те, кто имеет звание “народный” или “заслуженный”) дополнительно получат от 11,4 до 22,8 грн;

а вот остальным, кто получает только трудовые пенсии по возрасту выше, чем новая минимальная с 1 декабря (1769 грн), не добавят ничего, или увеличения окажутся незначительными – от 57 копеек до 7-12 грн. Это так называемые доплаты за стаж – 1% от минимальной пенсии за каждый дополнительный отработанный год свыше 35 лет для мужчин и свыше 30 лет для женщин. С 1 декабря эта доплата увеличится на 57 копеек. Например, женщина, которая имеет 38 лет стажа, получит дополнительно к пенсии около 4,5 (0,57 х 8 = 4,56) грн;

не изменятся пенсии у работающих пенсионеров, госслужащих, ученых, помощников народных депутатов и тех, кому пенсии были назначены в 2019-2020 годах.

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