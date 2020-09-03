Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получит

После повышения в Украине с 1 сентября минимальной зарплаты до 5000 гривен многие пенсионеры надеялись, что их пенсии также увеличат. Однако тех, кто уже получил или получит до конца месяца (пенсии выплачиваются индивидуально с 4-го по 25-е число ежемесячно), оказалось всего 1,6 млн, или 14% от общего количества пенсионеров. Пенсии остальных не изменились.
Об этом пишет сайт “Сегодня”.
Согласно разъяснениям Пенсионного фонда Украины, повышение минимальной зарплаты влияет на размер пенсии только одной категории пенсионеров: тех, кто достиг 65 лет, имеет полный страховой стаж – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, не работает и получает минимальную для своего статуса пенсию.
Когда в 2020 году будет новое повышение пенсий:
Кто получит больше:
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