0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 49 0

Для Верховной Рады купят 14 Toyota Camry за 12 млн гривен - СМИ

Для Верховной Рады купят 14 Toyota Camry за 12 млн гривен - СМИ

Автобаза Управления делами Верховной Рады приобретет 14 автомобилей Toyota Camry за 12,6 млн гривен.

Об этом говорится в тендере, опубликованном на сайте “Госзакупки онлайн”.

Организаторы тендера ожидают предложений до 5 октября, а затем начнутся торги со снижением.
3 автомобиля черного цвета с салоном черного цвета и один автомобиль с салоном бежевого цвета (другой комплектации).

Средняя стартовая стоимость автомобиля составляет 900 тыс. гривен, тогда как у официального дилера стоимость Toyota Camry в стандартной конфигурации составляет 794,2 тыс. гривен.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что расходы на Офис президента в 2021 году вырастут почти на 40%. Об этом говорится в проекте госбюджета (законопроект №4000), обнародованном на сайте Верховной Рады.
  • Позже министр финансов Сергей Марченко объяснил, почему расходы на ОП планируют увеличить почти на 40%. Причина, по его словам, – диспропорция в заработных платах в различных министерствах, Офисе Президента, аппаратах Верховной Рады, секретариате Кабмина.
По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.