Для Верховной Рады купят 14 Toyota Camry за 12 млн гривен - СМИ

Автобаза Управления делами Верховной Рады приобретет 14 автомобилей Toyota Camry за 12,6 млн гривен.
Об этом говорится в тендере, опубликованном на сайте “Госзакупки онлайн”.
Организаторы тендера ожидают предложений до 5 октября, а затем начнутся торги со снижением.
3 автомобиля черного цвета с салоном черного цвета и один автомобиль с салоном бежевого цвета (другой комплектации).
Средняя стартовая стоимость автомобиля составляет 900 тыс. гривен, тогда как у официального дилера стоимость Toyota Camry в стандартной конфигурации составляет 794,2 тыс. гривен.
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