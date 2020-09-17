Для Верховной Рады купят 14 Toyota Camry за 12 млн гривен - СМИ

Автобаза Управления делами Верховной Рады приобретет 14 автомобилей Toyota Camry за 12,6 млн гривен.

Об этом говорится в тендере, опубликованном на сайте “Госзакупки онлайн”.

Организаторы тендера ожидают предложений до 5 октября, а затем начнутся торги со снижением.

3 автомобиля черного цвета с салоном черного цвета и один автомобиль с салоном бежевого цвета (другой комплектации).

Средняя стартовая стоимость автомобиля составляет 900 тыс. гривен, тогда как у официального дилера стоимость Toyota Camry в стандартной конфигурации составляет 794,2 тыс. гривен.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что расходы на Офис президента в 2021 году вырастут почти на 40%. Об этом говорится в проекте госбюджета (законопроект №4000), обнародованном на сайте Верховной Рады.