Расходы на Офис президента в 2021 году вырастут почти на 40%, - проект бюджета

Расходы из общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году составят 1 266 795,2 млн грн. Это на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 млн грн).

Об этом говорится в проекте госбюджета (законопроект №4000), обнародованном на сайте Верховной Рады.

Расходы предусмотрены по статье “Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента Украины и Офиса президента Украины”.

Планируется, что доходы госбюджета составят 1071,1 млрд грн, что 9,4% больше по сравнению с 2020 годом (978,8 млрд грн).

При этом расходы составят 1350,1 млрд грн, что на 5,1% больше по сравнению с 2020 годом (1284,6 млрд грн).