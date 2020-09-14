Марченко объяснил, почему расходы на ОП планируют увеличить почти на 40%

Расходы на содержание Офиса Президента в проекте госбюджета на 2021 увеличили, поскольку Министерство финансов увидело диспропорции в заработных платах.
Об этом журналистам сказал министр финансов Сергей Марченко на брифинге у Верховной Раде 18 сентября.
“Мы как Министерство финансов, рассчитывая бюджет, видим диспропорцию в заработных платах в различных министерствах, Офисе Президента, аппаратах Верховной Рады, секретариате Кабмина. Если мы решили увеличить заработную плату на Офис Президента, это решение было принято, потому что мы видели диспропорцию. Это не какая-то политическая история, это 500 человек, которые работают. То, что разгоняется какая-то измена, для этого нет оснований”, – сказал Марченко.
Как сообщалось, обеспечение деятельности главы государства и Офиса президента в проекте бюджета на 2021 год возросло почти на 40% и обойдется бюджету в 1 млрд 269,1 тыс грн.
18 августа в Верховной Раде проходит обсуждение законопроекта “О Государственном бюджете Украины на 2021 год”.
Перед этим с представлением проекта государственного бюджета выступил министр финансов Сергей Марченко и ответил на вопросы парламентариев.
Кабинет Министров 14 сентября обнародовал на Правительственном портале основные показатели проекта государственного бюджета на 2021 год. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%, а потребительская инфляция – на уровне 7,3%.
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