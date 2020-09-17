Как дистанционно распломбировать счетчик горячей воды или отопления (инфографика)

За период карантина почти 5 тысяч клиентов “Киевтеплоэнерго” дистанционно розпломбировали счетчики горячей воды и отопления после поверки.
Об этом сообщается на официальной странице компании в FACEBOOK.
Для того чтобы дистанционно распломбировать счетчик, необходимо отправить необходимые документы на электронный адрес: kzp@kte.kmda.gov.ua
Кроме того, к письму нужно приложить фото счетчика на текущую дату с имеющимися пломбами.
При этом обращается внимание на то, что только правильно оформленные письма будут приняты к рассмотрению.
Основные требования к письму:
Обращения обрабатываются в течение 7 дней. Если все будет сделано правильно, в “Киевтеплоэнерго” обязательно пришлют письмо-ответ с разрешением на распломбирование на почту или телефон потребителя.
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