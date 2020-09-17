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Как дистанционно распломбировать счетчик горячей воды или отопления (инфографика)

Как дистанционно распломбировать счетчик горячей воды или отопления (инфографика)

За период карантина почти 5 тысяч клиентов “Киевтеплоэнерго” дистанционно розпломбировали счетчики горячей воды и отопления после поверки.

Об этом сообщается на официальной странице компании в FACEBOOK.

Для того чтобы дистанционно распломбировать счетчик, необходимо отправить необходимые документы на электронный адрес: kzp@kte.kmda.gov.ua

Кроме того, к письму нужно приложить фото счетчика на текущую дату с имеющимися пломбами.

При этом обращается внимание на то, что только правильно оформленные письма будут приняты к рассмотрению.

Основные требования к письму:

  • тема письма: указывайте только название услуги («Распломбирование»). Другую тему письма вроде «Как быть?», «Сделайте что-нибудь!», «Почему я не получил ответ?» компания не получит и з-за настроек программного комплекса.
  • документы из перечня должны быть исключительно в формате *.jpg в виде прикрепленных файлов к письму. В другом случае в “Киевтеплоэнерго” не увидят и не смогут загрузить фото в теле письма или в ссылке на Google Диске и ваша заявка не будет обработана;
  • обязательно оформляйте заявку одним письмом и указывайте контактные данные (ФИО, адрес, контактный номер телефона).

Обращения обрабатываются в течение 7 дней. Если все будет сделано правильно, в “Киевтеплоэнерго” обязательно пришлют письмо-ответ с разрешением на распломбирование на почту или телефон потребителя.

Справка Finance.ua:

  • Министерство развития общин и территорий намерено обеспечить всех потребителей коммерческим учетом тепла и горячей воды.
  • Кабинет министров может снизить тарифы на отопление в Украине. Их ежегодно пересматривают перед отопительным сезоном, тогда же и корректируют, объяснил министр финансов Сергей Марченко.

Как сэкономить на коммуналке 💡

По материалам Finance.UA
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