В Украине запустили онлайн сервис по проверке водительских удостоверений

Проверить действительность водительского удостоверения, открытые категории и прочую информацию можно на сайте Главного сервисного центра МВД.

Об этом сообщает пресс-служба сервисного центра на странице в FACEBOOK.

«Этот сервис будет полезен для представителей других государств, которым необходимо проверить информацию о выдаче водительского удостоверения в Украине, в частности, представителям Румынии, Польши, Венгрии, Германии, Италии – при обмене украинского водительского удостоверения на национальные», – сказал первый заместитель Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.

Также сервис будет полезен для бизнеса. Вы сможете самостоятельно проверить действительность водительского удостоверения и открытые категории при найме сотрудников на работу или при сдаче автомобиля в аренду.

Как воспользоваться сервисом:

ввести серию (три буквы) и шестизначный номер удостоверения водителя в соответствующие поля;

если такие данные есть в Едином государственном реестре МВД , на экране появится вся информация, указанная на бланке удостоверения, кроме личных данных;

сервис предоставляет возможность проверять удостоверения водителя, выданные после 2013 года.

Система предоставит следующую информацию:

дата выдачи;

дата окончания действия;

кем выдано;

серия, номер;

категория, дата выдачи.

Сервис проверки документов – по ссылке.

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