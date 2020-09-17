В Украине запустили онлайн сервис по проверке водительских удостоверений

Проверить действительность водительского удостоверения, открытые категории и прочую информацию можно на сайте Главного сервисного центра МВД.
Об этом сообщает пресс-служба сервисного центра на странице в FACEBOOK.
«Этот сервис будет полезен для представителей других государств, которым необходимо проверить информацию о выдаче водительского удостоверения в Украине, в частности, представителям Румынии, Польши, Венгрии, Германии, Италии – при обмене украинского водительского удостоверения на национальные», – сказал первый заместитель Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.
Также сервис будет полезен для бизнеса. Вы сможете самостоятельно проверить действительность водительского удостоверения и открытые категории при найме сотрудников на работу или при сдаче автомобиля в аренду.
Как воспользоваться сервисом:
Система предоставит следующую информацию:
Сервис проверки документов – по ссылке.
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