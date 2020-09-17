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В Украине запустили онлайн сервис по проверке водительских удостоверений

В Украине запустили онлайн сервис по проверке водительских удостоверений

Проверить действительность водительского удостоверения, открытые категории и прочую информацию можно на сайте Главного сервисного центра МВД.

Об этом сообщает пресс-служба сервисного центра на странице в FACEBOOK.

«Этот сервис будет полезен для представителей других государств, которым необходимо проверить информацию о выдаче водительского удостоверения в Украине, в частности, представителям Румынии, Польши, Венгрии, Германии, Италии – при обмене украинского водительского удостоверения на национальные», – сказал первый заместитель Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.

Также сервис будет полезен для бизнеса. Вы сможете самостоятельно проверить действительность водительского удостоверения и открытые категории при найме сотрудников на работу или при сдаче автомобиля в аренду.

Как воспользоваться сервисом:

  • ввести серию (три буквы) и шестизначный номер удостоверения водителя в соответствующие поля;
  • если такие данные есть в Едином государственном реестре МВД, на экране появится вся информация, указанная на бланке удостоверения, кроме личных данных;
  • сервис предоставляет возможность проверять удостоверения водителя, выданные после 2013 года.

Система предоставит следующую информацию:

  • дата выдачи;
  • дата окончания действия;
  • кем выдано;
  • серия, номер;
  • категория, дата выдачи.

Сервис проверки документов – по ссылке.

Справка Finance.ua:

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  • МВД Украины решило напомнить автомобилистам важные правила водительского удостоверения.

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По материалам Finance.UA
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