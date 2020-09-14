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Как можно узнать о наличии налогового долга

Как можно узнать о наличии налогового долга

На официальном веб-портале ГНС обнародуется информация о субъектах хозяйствования, у которых есть налоговый долг. Эти данные можно просмотреть по ссылке.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Запорожской области.

Кроме того, на официальном веб-портале ГНС работает электронный сервис «Узнай больше о своем бизнес-партнере», который размещен на его главной странице.

Как проверить:

  • для проверки надежности делового партнера, в частности что касается добросовестности в уплате налогов, достаточно ввести известную информацию в одно из полей или в оба поля, и система сообщит информацию об отсутствии или наличии задолженности у налогоплательщика.

Меню «Состояние расчетов с бюджетом» приватной части (личного кабинета) Электронного кабинета предоставляет налогоплательщику с использованием квалифицированной электронной подписи, полученной у любого квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг, доступ к своим лицевым счетам по уплате налогов, сборов и других платежей.

Справка Finance.ua:

  • Штрафные санкции и пеня в случае нарушения налогового законодательства в течение действия карантина не применяются.
  • С 23 мая сокращен срок для самостоятельного погашения налогоплательщиком суммы налогового долга с 60 до 30 к. дн. со дня направления плательщику налогового требования.

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По материалам Finance.UA
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