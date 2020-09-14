Нацбанк ожидает оживления ипотечного кредитования - Шевченко

И банки, и Национальный банк ожидают оживления ипотечного кредитования.

Об этом сказал председатель НБУ Кирилл Шевченко в ходе встречи с руководителями учреждений – членов Форума ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI), сообщает пресс-служба Национального банка.

“В целом уменьшение ставок по ипотеке до однозначного уровня – это вопрос уже этого и следующих лет”, – считает Шевченко.

Также отмечалось, что регулятор присоединился к разработке нового законодательства о финансово-кредитных механизмах для строительства жилья. Законодательство должно сделать прозрачным финансирование рынка недвижимости и усилить ответственность застройщиков.

Напомним, Кабинет Министров, а также Министерство экономики, Министерство финансов, Национальный банк работают над разработкой новых программ стимулирования экономики и кредитования. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. «10% – это не предел, мы хотим ипотеку еще дешевле», – сказал Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

Национальный банк предлагает правительству ввести частичную компенсацию процентной ставки по ипотеке.

Если вас перестали устраивать условия вашей ипотеки или на рынке появились более привлекательные варианты кредитов на приобретение недвижимости, можно попробовать рефинансировать ипотечный кредит.