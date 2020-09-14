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Нацбанк ожидает оживления ипотечного кредитования - Шевченко

Нацбанк ожидает оживления ипотечного кредитования - Шевченко

И банки, и Национальный банк ожидают оживления ипотечного кредитования.

Об этом сказал председатель НБУ Кирилл Шевченко в ходе встречи с руководителями учреждений – членов Форума ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI), сообщает пресс-служба Национального банка.

“В целом уменьшение ставок по ипотеке до однозначного уровня – это вопрос уже этого и следующих лет”, – считает Шевченко.

Также отмечалось, что регулятор присоединился к разработке нового законодательства о финансово-кредитных механизмах для строительства жилья. Законодательство должно сделать прозрачным финансирование рынка недвижимости и усилить ответственность застройщиков.

Напомним, Кабинет Министров, а также Министерство экономики, Министерство финансов, Национальный банк работают над разработкой новых программ стимулирования экономики и кредитования. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. «10% – это не предел, мы хотим ипотеку еще дешевле», – сказал Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк предлагает правительству ввести частичную компенсацию процентной ставки по ипотеке.
  • Если вас перестали устраивать условия вашей ипотеки или на рынке появились более привлекательные варианты кредитов на приобретение недвижимости, можно попробовать рефинансировать ипотечный кредит.

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По материалам Finance.UA
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