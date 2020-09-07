Цены на жилье в новостроях Киева и области растут (инфографика)

Традиционно август – заключительный несезонный месяц для сферы недвижимости. Об этом пишет Будпортал.

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В этом году ситуация несколько изменилась в положительную сторону для застройщиков – продажи в августе показали неплохие результаты. Не последнюю роль в этом сыграл курс доллара, который, в отличии от прошлого года, практически весь июль и август рос. А это сигнал для людей, у которых сбережения хранятся в валюте, о том, что сейчас при оперативном реагировании приобретение можно сделать более выгодно, сэкономив на курсовой разнице.

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Так и произошло с продажами в августе, поэтому отделы продаж уже отреагировали на изменение спроса повышением цен – средние цены как по Киеву, так и по ближайшему пригороду столицы выросли в среднем почти на 5%. Тенденция роста средней цены наблюдается уже третий месяц подряд, с мая средние цены выросли на 7%.

Средняя цена метра квадратного жилья на первичном рынке города Киева – 39 046 грн, что на 7,7% выше показателя предыдущего месяца.

Наибольший рост показал бизнес-класс, прибавив 5,6% к июлю. Средняя цена бизнеса составила 46 337 грн/м кв. А вот на элитное жилье произошло снижение цены на 3,4% относительно прошлого месяца. Если сравнивать пиковые цены апреля на элит, то по состоянию на август цена просела на 9,3% и в августе составила 69 750 грн/м кв.

Цены на жилье эконом-класса в Киеве в августе, как и в прошлом месяце, снова выросли, и достигли отметки 23 013 грн/м кв, показав рост +2,9%. Аналогичная ситуация и с жильем комфорт-класса – рост средней цены в августе на 4,8% после проседания цены в июле. Жилье такого класса в августе можно было купить в среднем по цене 29 946 грн/м кв.

Также рост, но менее активный, показывает и жилье в ближайшем пригороде Киева – средние цены выросли на 2,1% в августе и составили 17 738 грн/м кв.

Рост цен в пригороде произошел только за счет изменения цен на жилье эконом- и комфорт-класса, поскольку цены на элитное жилье и жилье бизнес-класса в августе остались прежними.

Эконом-класс пригорода показал +2,6% в цене и продавался в среднем по 15 404 грн/м кв. Цены же на комфорт-класс продолжают уверенно расти, не показав с марта ни одного месяца падения, в августе средние цены снова подросли на 2,5% и составили 18 715 грн/м кв.

Справка Finance.ua:

Самая высокая средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в сентябре 2020 года отмечена в столице — 13420 ₴ в месяц. Второе место занимает Одесса и 10220 ₴/месяц. Замыкает тройку по дороговизне найма жилья Днепр — 10020 грн.

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