Коррупция в недвижимости (опрос)

По результатам ежегодного исследования уровня коррупции в строительной отрасли Украины, проведенного партнером и членом Совета директоров Конфедерации строителей Украины Украинским клубом недвижимости при поддержке КБУ, в полтора раза за год выросла коррупция в столице на стартовом этапе строительства, получения согласований и разрешений – до 86,7% с 58,3% в 2019.
А с коррупцией на этапе сдачи объекта в эксплуатацию участники рынка в этом году сталкиваются в семь раз чаще — 60% опрошенных в столице отметили это в 2020 году, тогда как в прошлом году на это жаловались 8,3%.
Лидеры антирейтинга по регионам:
Также в этом году в него попали Львов, Полтава, Киевская область в целом и отдельно Борисполь, а также Черкассы (по 6,7%).
Статус наиболее коррумпированного госоргана остался за ГАСИ (до реформы) – 53,3% голосов, а наименее коррумпированного – у местных органов власти – 6,7%. В прошлом году на ГАСИ как коррумпированный орган указали 80% респондентов. Относительно хорошая новость – снизился уровень коррупции среди начальников управлений – в нынешнем году такой вариант ответа выбрали 53,3% участников исследования, в 2019-м – 70%.
Зато уровень коррупции на нижнем звене директоров департаментов вырос вдвое – в нынешнем году на это указал каждый пятый опрошенный (в 2019 – только 10%). Еще 13,3% отметили, что сталкиваются с коррупцией на всех уровнях управления в госорганах, так или иначе задействованных в процессе строительства.
Взятки. Чаще всего деньги – 80% опрошенных указали за это (в 2019-м – 91,7%). В полтора раза чаще требовали «квадратные метры», в 2020 году об этом сообщили 13,3% опрошенных (в 2019-м – 8,3%).
Ожидания: 53% опрошенных на вопрос «Отмечаете ли вы снижение уровня коррупции в работе контролирующих органов за последний год?» ответили: «Точно нет» (в прошлом году такой вариант ответа выбрали 50%). 66,7% опрошенных не видят улучшений ни на одном из этапов строительства, 53,3% – ни на одном из уровней работников госорганов.
Позитивные тренды нынешнего года: 20% указали на снижение уровня коррупции на этапе выбора подрядчика, 26,7% респондентов отметили отказ от денежного вознаграждения (в целом как формы коррупции).
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