Верховный суд остановил взыскание 350 млн долларов с ПриватБанка в пользу Суркисов

Верховный суд открыл кассационное производство по жалобе Кабинета министров Украины на решения судов по делу депозитов семьи Суркисов в ПриватБанке. Речь идет о решении Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года и постановлении Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года.

Об этом сообщается на сайте судебной власти Украины.

Одновременно суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и приостановил исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года, оставленного без изменений постановлением Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года, до окончания кассационного производства по делу.

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Удовлетворяя ходатайство, суд учел, что определением Печерского районного суда города Киева от 2 сентября 2020 года определен порядок исполнения постановления Печерского районного частности, путем взыскания с ПриватБанка денежных средств в сумме 347 млн долларов.

“Коллегия судей признала обоснованность наступления рисков для заявителя до принятия решения судом кассационной инстанции по этому делу, а также вероятность затруднения поворота исполнения судебного решения в случае его отмены Верховным судом”, – говорится в сообщении.

Напомним, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, к государственному ПриватБанку. Дело касается обслуживания депозитов компаний на 350 млн долларов.

Одновременно НАБУ открыло уголовное производство по решению Печерского районного суда Киева о взыскании с ПриватБанка 350 млн долларов в пользу компаний братьев Суркисов. Расследуется попытка завладеть деньгами.