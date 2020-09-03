Деньги ПриватБанка: НАБУ открыло дело в связи с решением Печерского суда в пользу Суркисов

Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело по факту принятия судьей Печерского райсуда Сергеем Вовком решения в пользу Суркисов по делу ПриватБанка.

Об этом говорится в заявлении Совета общественного контроля при бюро.

“Члены Совета общественного контроля осуждают беспрецедентное нарушение процедур со стороны Печерского суда Киева и судьи Сергея Вовка в частности. Совет приветствует открытие дела детективами НАБУ для расследования инцидента и будет осуществлять общественный контроль за проведением расследования”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 4 сентября бюро открыло уголовное производство по факту незавершенного покушения на завладение имуществом ПриватБанка в особо крупных размерах.

Среди вероятных фигурантов дела – представители судебной ветви власти, должностные лица Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний, связанных с олигархами Суркисами.

Напомним, судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк 2 сентября принял решение о принудительном взыскании с ПриватБанка $350 млн в пользу компаний братьев Суркисов. В Министерстве финансов заявили, что будут обжаловать это решение.

3 сентября судья Вовк удовлетворил заявления двух английских компаний Суркисов о взыскании с ПриватБанка почти $165 млн.

7 сентября министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который сделает невозможным взыскание 10 млрд грн с ПриватБанка в пользу шести компаний, аффилированных с братьями Суркисами.