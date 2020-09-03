Нафтогаз запустит поквартальную продажу газа для населения

НАК “Нафтогаз Украины” с четвертого квартала 2020 года запускает квартальный тарифный план для населения.
Об этом стало известно на пресс-конференции “Нафтогаз на рынке природного газа Украины”.
Цена на газ будет зафиксирована на один квартал.
“Это что-то очень привычное для Европы”, – прокомментировал введение квартального тарифа директор дивизиона «Коммерция» Группы Нафтогаз Виллем Коппульс.
Ранее “Нафтогаз” представил тарифы Месячный и Годовой для бытовых потребителей, а также три тарифа для малого и среднего бизнеса. По тарифу “Месячный” цена газа публикуется в начале каждого месяца поставки. В тарифе «Годовой» имеется фиксированная цена на уровне 4,73 грн за кубометр.
В “Нафтогазе” также заявили, что ежедневно получают по 150-200 заявок от клиентов, желающих покупать газ у газоснабжающей компании НАК.
Об этом на пресс-конференции сказал директор ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» Максим Рабинович, сообщает корреспондент Укринформа.
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“Каждый день у нас 150-200 заявок. В течение 5 дней мы переводим этих клиентов к нам”, – сказал Рабинович.
По его мнению, такой показатель весьма невелик: население пока не понимает, что рынок уже открыт и поставщика можно сменить.
“НКРЭКУ, Нафтогаза, правительству нужно поработать с населением и объяснить, чем рынок газа отличается от ПСО, к которому все привыкли”, – отметил Рабинович.
Он напомнил, что на сегодня Нафтогаз продает газ только 2% населения.
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