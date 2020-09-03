Водителей будут штрафовать за ЗD-номера

В Украине водителей с 3D-номерами будут штрафовать, поскольку те не соответствуют установленным требованиям и нормам.
Об этом сообщает 112 Украина.
Причина. Как объяснили в Нацполиции, государственные номерные знаки изготавливаются путем штамповки из ленты из алюминия или листовой стали. Поэтому 3D номерные знаки не соответствуют установленным требованиям.
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Такая же норма существует и в Кодексе административных правонарушений, где предусмотрена ответственность.
Штрафы – 170 грн. За совершение такого же правонарушения во второй раз в течение года – штраф 255 грн или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.
Отличие номеров: в соответствии с госстандартом номерные знаки изготавливаются методом штамповки, а в случае с 3D-номерами – цифры и буквы просто приклеиваются. Раньше такие знаки заказывали исключительно в качестве сувениров.
Напомним, в Украине вскоре начнут выдавать «зеленые номера» для электромобилей. Об этом идет речь проекте закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по созданию доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей” № 10405 от 27.06.2019, где предусмотрено введение в Украине номеров зеленого цвета для электромобилей.
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