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Водителей будут штрафовать за ЗD-номера

Водителей будут штрафовать за ЗD-номера

В Украине водителей с 3D-номерами будут штрафовать, поскольку те не соответствуют установленным требованиям и нормам.

Об этом сообщает 112 Украина.

Причина. Как объяснили в Нацполиции, государственные номерные знаки изготавливаются путем штамповки из ленты из алюминия или листовой стали. Поэтому 3D номерные знаки не соответствуют установленным требованиям.

Читайте также: ГФС объяснила, облагается ли налогом приобретение именных автономеров

Такая же норма существует и в Кодексе административных правонарушений, где предусмотрена ответственность.

Штрафы – 170 грн. За совершение такого же правонарушения во второй раз в течение года – штраф 255 грн или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.

Отличие номеров: в соответствии с госстандартом номерные знаки изготавливаются методом штамповки, а в случае с 3D-номерами – цифры и буквы просто приклеиваются. Раньше такие знаки заказывали исключительно в качестве сувениров.

Напомним, в Украине вскоре начнут выдавать «зеленые номера» для электромобилей. Об этом идет речь проекте закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по созданию доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей” № 10405 от 27.06.2019, где предусмотрено введение в Украине номеров зеленого цвета для электромобилей.

Справка Finance.ua:

  • ГФС объяснила, облагается ли налогом приобретение именных автономеров. Если предприятие хочет выделить свои автомобили, оно может заказать именные номерные знаки с собственным набором символов. Для применения режима освобождения от налогообложения НДС операций по поставке государственных платных услуг необходимо одновременное выполнение следующих условий.

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По материалам Finance.UA
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