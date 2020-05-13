В Украине вскоре начнут выдавать «зеленые номера» для электромобилей (фото)

В проекте закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по созданию доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей” № 10405 от 27.06.2019 предусмотрено введение в Украине номеров зеленого цвета для электромобилей.

Сейчас появилась информация о том, какой именно вид будет у таких номерных знаков.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин на facebook.

“Как же приятно видеть результат своего труда! Поздравляю все электромобильное сообщество с очередным маленьким шагом!” – пишет он.

Закон о зеленых номерах для электромобилей был принят в последний день работы Верховной Рады предыдущего созыва.

Новые номерные знаки и серии согласно стандарту ГСТУ 4278:2019. Также отдельная серия для электробусов, в которых специальная серия буквосочетаний.

“Очень жду, чтобы увидеть зеленые номера для электромобилей не по картинкам ГСТУ, а на улицах нашей страны. Надеюсь, что это произойдет очень скоро, после либерализации или окончания карантина”, – отметил он.