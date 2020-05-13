В Украине вскоре начнут выдавать «зеленые номера» для электромобилей (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В проекте закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по созданию доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей” № 10405 от 27.06.2019 предусмотрено введение в Украине номеров зеленого цвета для электромобилей.
Сейчас появилась информация о том, какой именно вид будет у таких номерных знаков.
Об этом сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин на facebook.
“Как же приятно видеть результат своего труда! Поздравляю все электромобильное сообщество с очередным маленьким шагом!” – пишет он.
Закон о зеленых номерах для электромобилей был принят в последний день работы Верховной Рады предыдущего созыва.
Новые номерные знаки и серии согласно стандарту ГСТУ 4278:2019. Также отдельная серия для электробусов, в которых специальная серия буквосочетаний.
“Очень жду, чтобы увидеть зеленые номера для электромобилей не по картинкам ГСТУ, а на улицах нашей страны. Надеюсь, что это произойдет очень скоро, после либерализации или окончания карантина”, – отметил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Карантин помешал установить первую автоматическую парковку в КиевеПозавчера, 19:51 - 622 5
Дизель, бензин или гибрид: какие авто предпочитают украинцы (инфографика)Позавчера, 17:00 - 2976 4
Украинцы обязаны заполнить декларации и уплатить налоги до конца маяВчера, 13:10 - 25902 3
В Windows 10 появился блокировщик вредоносных программВчера, 02:46 - 916 2
Рожкова объяснила, какие операции банк должен проверять независимо от суммыПозавчера, 15:02 - 4387 2
Украинцы обязаны заполнить декларации и уплатить налоги до конца маяВчера, 13:10 - 25902 3
Размер заработной платы или стаж. В ПФУ рассказали, что больше влияет на размер пенсииВчера, 10:28 - 20944
Каких заробитчан ждут за рубежом - кадровик озвучила профессии и размер зарплатВчера, 16:33 - 4376
МВФ подсчитал, сколько золота накопили разные страныВчера, 11:11 - 3406 1
ТОП городов с самым быстрым ростом цен на элитное жильеВчера, 09:14 - 1863 1
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)Позавчера, 12:10 - 460
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 1162 2
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)12.05.2020, 10:30 - 793
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 3969 2
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 1852 3