ГФС объяснила, облагается ли налогом приобретение именных автономеров

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Если предприятие хочет выделить свои автомобили, оно может заказать именные номерные знаки с собственным набором символов.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба.
Так, для применения режима освобождения от налогообложения НДС операций по поставке государственных платных услуг необходимо одновременное выполнение следующих условий:
Итак, поскольку Перечнем № 795 для услуг по выдаче (замене) номерных знаков, выдаваемых по желанию владельцев легковых автомобилей и содержащих определенную комбинацию, не определена обязательность их получения (предоставления), то операция по поставке таких услуг облагается НДС в общеустановленном порядке по ставке 20%.
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