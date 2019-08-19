0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 104 0

ГФС объяснила, облагается ли налогом приобретение именных автономеров

ГФС объяснила, облагается ли налогом приобретение именных автономеров

Если предприятие хочет выделить свои автомобили, оно может заказать именные номерные знаки с собственным набором символов.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Так, для применения режима освобождения от налогообложения НДС операций по поставке государственных платных услуг необходимо одновременное выполнение следующих условий:

  • услуги должны предоставляться органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также другими лицами, уполномоченными такими органами или законодательством предоставлять указанные услуги;
  • предоставляемые услуги должны быть платными;
  • обязательность получения физическими и юридическими лицами услуг должна быть установлена ​​законодательством;
  • средства за оказанные услуги в полном объеме должны поступать в бюджет.

Итак, поскольку Перечнем № 795 для услуг по выдаче (замене) номерных знаков, выдаваемых по желанию владельцев легковых автомобилей и содержащих определенную комбинацию, не определена обязательность их получения (предоставления), то операция по поставке таких услуг облагается НДС в общеустановленном порядке по ставке 20%.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.