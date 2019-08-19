ГФС объяснила, облагается ли налогом приобретение именных автономеров

Если предприятие хочет выделить свои автомобили, оно может заказать именные номерные знаки с собственным набором символов.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Так, для применения режима освобождения от налогообложения НДС операций по поставке государственных платных услуг необходимо одновременное выполнение следующих условий:

услуги должны предоставляться органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также другими лицами, уполномоченными такими органами или законодательством предоставлять указанные услуги;

предоставляемые услуги должны быть платными;

обязательность получения физическими и юридическими лицами услуг должна быть установлена ​​законодательством;

средства за оказанные услуги в полном объеме должны поступать в бюджет.

Итак, поскольку Перечнем № 795 для услуг по выдаче (замене) номерных знаков, выдаваемых по желанию владельцев легковых автомобилей и содержащих определенную комбинацию, не определена обязательность их получения (предоставления), то операция по поставке таких услуг облагается НДС в общеустановленном порядке по ставке 20%.