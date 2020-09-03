Wizz Air ввел сбор за предоставление мест рядом

Wizz Air ввел сбор за гарантированное предоставление мест рядом в салоне самолета летящим вместе взрослым путешественникам. Об этом пишет avianews.

Кто может воспользоваться. Новой услугой «Места рядом» могут воспользоваться только два взрослых пассажира, если они покупают билеты в рамках одного бронирования по тарифу Basic без включенного выбора мест.

Стоимость. Услуга стоит 12 евро за перелет в одну сторону и 24 евро за перелет в обе стороны.

Если бронирование оформляется сразу туда-обратно, сбор необходимо оплатить в обе стороны.

В Wizz Air подчеркивают, что оплата сбора не позволяет выбирать места, но гарантирует посадку рядом в салоне. При этом пассажиры точно не могут рассчитывать на размещение в аварийных рядах и первых рядах рядом со входом в самолет.

Номера мест можно узнать только после прохождения онлайн-регистрации, которая открывается за 48 часов до времени вылета.

Ранее сообщалось, что Wizz Air отменяет все рейсы между Украиной и Венгрией на сентябрь: Киев – Будапешт до 30 сентября; Львов – Будапешт до 1 октября; Запорожье – Будапешт до 2 октября; Одесса – Будапешт до 2 октября; Харьков – Будапешт до 3 октября.

Справка Finance.ua:

Wizz Air в начале июля запустил два ранее анонсированных новых маршрута из Харькова в Берлин и Таллинн.

Венгерский лоукостер запустил рейсы по двум новым маршрутам из украинских городов в Пардубице (Чехия).

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr