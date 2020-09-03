Wizz Air ввел сбор за предоставление мест рядом

Wizz Air ввел сбор за гарантированное предоставление мест рядом в салоне самолета летящим вместе взрослым путешественникам. Об этом пишет avianews.
Кто может воспользоваться. Новой услугой «Места рядом» могут воспользоваться только два взрослых пассажира, если они покупают билеты в рамках одного бронирования по тарифу Basic без включенного выбора мест.
Стоимость. Услуга стоит 12 евро за перелет в одну сторону и 24 евро за перелет в обе стороны.
Если бронирование оформляется сразу туда-обратно, сбор необходимо оплатить в обе стороны.
В Wizz Air подчеркивают, что оплата сбора не позволяет выбирать места, но гарантирует посадку рядом в салоне. При этом пассажиры точно не могут рассчитывать на размещение в аварийных рядах и первых рядах рядом со входом в самолет.
Номера мест можно узнать только после прохождения онлайн-регистрации, которая открывается за 48 часов до времени вылета.
Ранее сообщалось, что Wizz Air отменяет все рейсы между Украиной и Венгрией на сентябрь: Киев – Будапешт до 30 сентября; Львов – Будапешт до 1 октября; Запорожье – Будапешт до 2 октября; Одесса – Будапешт до 2 октября; Харьков – Будапешт до 3 октября.
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