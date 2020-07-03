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Wizz Air открыл новые рейсы из Харькова

Wizz Air открыл новые рейсы из Харькова

Wizz Air в начале июля запустил два ранее анонсированных новых маршрута из Харькова в Берлин и Таллинн.

Об этом свидетельствует информация на сайте.

График:

  • Харьков – Берлин: полеты будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам, в аэропорт Шенефельд.
  • Харьков – Таллинн: два раза в неделю – до 18 июля каждый вторник и субботу, а затем – по четвергам и субботам.


Скриншот с wizzair.com

Стоимость самого дешевого билета в один конец:

  • из Харькова в Берлин цены билетов стартуют от 659 грн;
  • в Таллинн – 439 грн.

Справка Finance.ua:

  • Аэропорт Харькова возобновил прием внутренних и международных регулярных рейсов в июне.
  • Wizz Air уже выполняет полеты в Таллин, Берлин, Будапешт, Вроцлав, Катовице, Краков, Гданьск и Дортмунд.

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По материалам Finance.UA
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