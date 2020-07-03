Wizz Air открыл новые рейсы из Харькова

Wizz Air в начале июля запустил два ранее анонсированных новых маршрута из Харькова в Берлин и Таллинн.

Об этом свидетельствует информация на сайте.

График:

Харьков – Берлин: полеты будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам, в аэропорт Шенефельд.

Харьков – Таллинн: два раза в неделю – до 18 июля каждый вторник и субботу, а затем – по четвергам и субботам.



Скриншот с wizzair.com

Стоимость самого дешевого билета в один конец:

из Харькова в Берлин цены билетов стартуют от 659 грн;

в Таллинн – 439 грн.

Справка Finance.ua:

Аэропорт Харькова возобновил прием внутренних и международных регулярных рейсов в июне.

Wizz Air уже выполняет полеты в Таллин, Берлин, Будапешт, Вроцлав, Катовице, Краков, Гданьск и Дортмунд.

На прошлой неделе авиакомпания Wizz Air анонсировала открытие трех маршрутов из Украины в Италию в следующем году и запустила продажу билетов на два новых рейса в Пардубице (Чехия).

Харьковский аэропорт стал первым, который отправил первые рейсы в Турцию после открытия границ.

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