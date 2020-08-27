Wizz Air запускает рейсы из Украины в Чехию

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил рейсы по двум новым маршрутам из украинских городов в Пардубице (Чехия).

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

График:

Киев-Пардубице: с 3 сентября по 12 сентября по вторникам и субботам, потом – по четвергам и субботам. Вылет в 5:50 из аэропорта “Киев”, а прибытие в Пардубице в 7:05;

Львов-Пардубице: с 1 сентября по вторникам и субботам. Рейс по маршруту стартует в 20:50, а прибывает в 21:25.

Стоимость:

один билет из Киева в Пардубице стоит от 519 гривен, обратный – 289 грн;

цена билета из Львова – от 289 грн, обратно – 439 грн.

Справка Finance.ua:

Ранее Wizz Air отменил все рейсы между Украиной и Венгрией на сентябрь: