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Wizz Air запускает рейсы из Украины в Чехию

Wizz Air запускает рейсы из Украины в Чехию

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил рейсы по двум новым маршрутам из украинских городов в Пардубице (Чехия).

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

График:

  • Киев-Пардубице: с 3 сентября по 12 сентября по вторникам и субботам, потом – по четвергам и субботам. Вылет в 5:50 из аэропорта “Киев”, а прибытие в Пардубице в 7:05;
  • Львов-Пардубице: с 1 сентября по вторникам и субботам. Рейс по маршруту стартует в 20:50, а прибывает в 21:25.

Стоимость:

  • один билет из Киева в Пардубице стоит от 519 гривен, обратный – 289 грн;
  • цена билета из Львова – от 289 грн, обратно – 439 грн.

Справка Finance.ua:

Ранее Wizz Air отменил все рейсы между Украиной и Венгрией на сентябрь:

  • Киев — Будапешт до 30 сентября;
  • Львов — Будапешт до 1 октября;
  • Запорожье — Будапешт до 2 октября;
  • Одесса — Будапешт до 2 октября;
  • Харьков — Будапешт до 3 октября.

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По материалам Finance.UA
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