Wizz Air отменяет все рейсы между Украиной и Венгрией

Венгерский лоукостер Wizz Air отменил все рейсы между Украиной и Венгрией на сентябрь.

Об этом сообщает lowcost.ua.

“Венгрия закроет свои границы для нерезидентов с 1 сентября, чтобы попытаться ограничить растущее количество случаев инфицирования коронавирусом”, – говорится в сообщении.

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Детали закрытия границ и исключения из общего запрета пока не уточняют, но сообщается, что сохранится разрешение на транзитный проезд.

Венгры, которые возвращаются из-за границы, должны пройти самоизоляцию в течение 14 дней, или пройти два ПЦР-теста с интервалом в два дня. Иностранным студентам придется также проводить два ПЦР-теста, чтобы им было разрешено учиться в Венгрии.

Несмотря на это, уже с первого сентября Wizz Air до минимума сократит выполнение рейсов из аэропортов Будапешт и Дебрецен. Под сокращение попадут и рейсы в венгерскую столицу из пяти городов Украины.

В общем, авиакомпания планирует отменить рейсы по более чем 60 направлениям из Будапешта и Дебрецена.

Рейсы Wizz Air из Украины в Венгрию, которые будут отменены:

Киев – Будапешт до 30 сентября;

Львов – Будапешт до 1 октября;

Запорожье – Будапешт до 2 октября;

Одесса – Будапешт до 2 октября;

Харьков – Будапешт до 3 октября.

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