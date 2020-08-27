Wizz Air отменяет все рейсы между Украиной и Венгрией

Венгерский лоукостер Wizz Air отменил все рейсы между Украиной и Венгрией на сентябрь.
Об этом сообщает lowcost.ua.
“Венгрия закроет свои границы для нерезидентов с 1 сентября, чтобы попытаться ограничить растущее количество случаев инфицирования коронавирусом”, – говорится в сообщении.
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Детали закрытия границ и исключения из общего запрета пока не уточняют, но сообщается, что сохранится разрешение на транзитный проезд.
Венгры, которые возвращаются из-за границы, должны пройти самоизоляцию в течение 14 дней, или пройти два ПЦР-теста с интервалом в два дня. Иностранным студентам придется также проводить два ПЦР-теста, чтобы им было разрешено учиться в Венгрии.
Несмотря на это, уже с первого сентября Wizz Air до минимума сократит выполнение рейсов из аэропортов Будапешт и Дебрецен. Под сокращение попадут и рейсы в венгерскую столицу из пяти городов Украины.
В общем, авиакомпания планирует отменить рейсы по более чем 60 направлениям из Будапешта и Дебрецена.
Рейсы Wizz Air из Украины в Венгрию, которые будут отменены:
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