В Фонд соцстрахования с начала года поступило почти 2 млн больничных

За 8 месяцев 2020 года в Фонд социального страхования Украины подали на оплату почти 2 миллиона листов нетрудоспособности.

Об этом сообщает пресс-служба фонда в Telegram.

“Больничные листы были выданы застрахованным лицам в случае заболеваний, в том числе, коронавирусной болезнью, травм, необходимости ухода за больным ребенком или членом семьи, а также в случае изоляции от COVID-19. Финансирование пособий по временной нетрудоспособности производится Фондом на основании полученной от страхователя (работодателя) заявления-расчета, от срока подачи которой зависит дата финансирования материального обеспечения”, – говорится в сообщении.

В зависимости от причины временной нетрудоспособности могут разниться размер и продолжительность ее оплаты:

нетрудоспособность, вызванная каким-либо заболеванием или травмой, которые не связаны с производством, финансируется Фондом, начиная с шестого дня нетрудоспособности и до восстановления здоровья (первые пять дней оплачивает работодатель). Размер такой помощи зависит от продолжительности страхового стажа и составляет от 50% до 100% среднего дохода;

временная нетрудоспособность, вызванная необходимостью ухода за больным ребенком до 14 лет или родственником, финансируется ФССУ с первого дня ухода. Размер пособия также зависит от продолжительности страхового стажа, а продолжительность выплат составляет до трех дней (до семи в исключительных случаях) – в случае ухода за больным членом семьи, до 14 дней – в случае ухода за больным ребенком и за весь период, пока ребенок нуждается в уходе – в случае стационарного лечения;

изоляция от COVID -19 финансируется в размере 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа, выплаты производятся, начиная с шестого дня самоизоляции под контролем (первые пять дней оплачивает работодатель). Однако для медицинских работников Фонд финансирует пособие в размере 100% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа.

Справка Finance.ua:

С начала пандемии 10 609 работающих украинцев находились на самоизоляции под под медицинским наблюдением для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Сумма компенсации потерянного за это время заработка от Фонда социального страхования Украины превысила 13 миллионов гривен.

Каждое застрахованное лицо в случае контакта с больным коронавирусной болезнью имеет право получить листок нетрудоспособности для изоляции от COVID -19 с целью предотвратить риски распространения пандемии.

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