В Фонд соцстрахования с начала года поступило почти 2 млн больничных

За 8 месяцев 2020 года в Фонд социального страхования Украины подали на оплату почти 2 миллиона листов нетрудоспособности.
Об этом сообщает пресс-служба фонда в Telegram.
“Больничные листы были выданы застрахованным лицам в случае заболеваний, в том числе, коронавирусной болезнью, травм, необходимости ухода за больным ребенком или членом семьи, а также в случае изоляции от COVID-19. Финансирование пособий по временной нетрудоспособности производится Фондом на основании полученной от страхователя (работодателя) заявления-расчета, от срока подачи которой зависит дата финансирования материального обеспечения”, – говорится в сообщении.
В зависимости от причины временной нетрудоспособности могут разниться размер и продолжительность ее оплаты:
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