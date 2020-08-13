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monobank изменит ключевые тарифы: что поменяется

monobank изменит ключевые тарифы: что поменяется

monobank анонсировал изменения в ключевых тарифах с 1 сентября.

Об этом сообщил один из сооснователей monobank Олег Гороховский в Телеграм-канале.

Что поменяется:

  • плата по остаткам на картах станет 7% годовых. Гороховский объяснил это тем, что ставки по срочным депозитам уже снизились настолько, что выгоднее стало держать остаток на карте, чем размещать срочный депозит;
  • снижается плата за использование кредитного лимита по картам для тех клиентов, кто не находится в грейс-периоде. Ставка по черным картам станет 3,1% в месяц, а была 3,2% в месяц. Ставка по платиновым и железным картам станет 2,9% в месяц, а была 3,1% в месяц;

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  • снижаются требования к минимальному обязательному платежу по кредитному лимиту на картах. Если раньше клиенты банка, которые использовали кредитный лимит, должны были внести на карту минимум 5% от задолженности на конец месяца до конца следующего месяца, то с 1.09 минимальный платеж станет 4%.

Справка Finance.ua:

  • Укрпочта совместно с monobank с 1 августа и по 31 октября запускает партнерский проект в автоматизированных почтовых отделениях: за расчет картой monobank в сети POS-терминалов Укрпочты можно получить кэшбэк в размере 10% от стоимости услуг.
  • 15 июля monobank завершил бета-тестирование счетов для физлиц-предпринимателей.
По материалам Finance.UA
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