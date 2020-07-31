10% кэшбэка за посылки: Укрпочта и monobank запускают партнерский проект

Укрпочта совместно с monobank с 1 августа и по 31 октября запускает партнерский проект в автоматизированных почтовых отделениях.

Об этом они сообщили Finance.ua.

Как будет действовать. Все отправители и получатели посылок, которые будут рассчитываться за услуги доставки картами monobank в сети POS-терминалов Укрпочты, мгновенно получат кэшбэк в размере 10% от стоимости услуг.

Проект предусматривает кэшбэк на услуги «Укрпочта Стандарт», «Укрпочта Экспресс» и SmartBox, который будут получать как отправители, так и получатели посылок при расчете картами monobank в сети POS-терминалов Укрпочты за доставку посылок.

«Мы продолжаем менять внутренние и внешние стереотипы, связанные с «совковым имиджем», который Укрпочта обретала в течение прошлых десятилетий. За последние годы мы значительно продвинулись в сотрудничестве с современными отечественными и международными бизнес-игроками и продолжаем свое движение дальше. На данный момент мы анонсируем партнерскую программу с monobank – одним из самых инновационных игроков на финансовом рынке. В рамках промо с monobank каждый отправитель или получатель посылок Укрпочты получать 10% кэшбэка при расчете за доставку посылок картами monobank. В то же время, мы разрушаем еще один миф о том, что Укрпочта не хочет дружить с банками», – отметила заместитель генерального директора по развитию сети Валентина Дудко.

Справка Finance.ua:

Укрпочта разрабатывает новый продукт. С 1 января 2021 года перезагружает «Укрпочта SmartВox». Клиентам будет предложен новый продукт, который сейчас разрабатывается в компании на основе этой услуги.

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