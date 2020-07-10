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monobank завершил бета-тестирование счетов для ФЛП

monobank завершил бета-тестирование счетов для ФЛП

15 июля monobank завершил бета-тестирование счетов для физлиц-предпринимателей.

Об этом сообщил сооснователь мобильного банка Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

Доступ к ФЛП-счетам в monobank клиентам будут открывать постепенно — по 10 000 в день.

По словам Гороховского, всего предзаказ оформили почти 125 000 клиентов.

Как получить ФЛП-счет в monobank:

  • нужно оформить предзаказ на сайте monobank и дождаться своей очереди;
  • счета для предпринимателей заработают в том же приложении, в котором обслуживаются физлица.

Тарифы. Бесплатными будут: открытие и обслуживание счета, информирование, платежи по Украине, уплата налогов и перечисление на карточки monobank.

Также есть дополнительные услуги, например, возможность осуществлять переводы с валютного счета ФЛП на валютный счет физлица без потерь на разнице курсов.

Справка Finance.ua:

  • 9 апреля monobank начал принимать предзаказы на обслуживание счетов ФЛП.
  • 30 июня monobank добавил в бета-версии приложения для iOS и Android поддержку ФЛП для тех, кто подавал заявку на предзаказ.
По материалам Finance.UA
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