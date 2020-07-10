monobank завершил бета-тестирование счетов для ФЛП

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15 июля monobank завершил бета-тестирование счетов для физлиц-предпринимателей.
Об этом сообщил сооснователь мобильного банка Олег Гороховский в своем Telegram-канале.
Доступ к ФЛП-счетам в monobank клиентам будут открывать постепенно — по 10 000 в день.
По словам Гороховского, всего предзаказ оформили почти 125 000 клиентов.
Как получить ФЛП-счет в monobank:
Тарифы. Бесплатными будут: открытие и обслуживание счета, информирование, платежи по Украине, уплата налогов и перечисление на карточки monobank.
Также есть дополнительные услуги, например, возможность осуществлять переводы с валютного счета ФЛП на валютный счет физлица без потерь на разнице курсов.
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