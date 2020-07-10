monobank завершил бета-тестирование счетов для ФЛП

15 июля monobank завершил бета-тестирование счетов для физлиц-предпринимателей.

Об этом сообщил сооснователь мобильного банка Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

Доступ к ФЛП-счетам в monobank клиентам будут открывать постепенно — по 10 000 в день.

По словам Гороховского, всего предзаказ оформили почти 125 000 клиентов.

Как получить ФЛП-счет в monobank:

нужно оформить предзаказ на сайте monobank и дождаться своей очереди;

счета для предпринимателей заработают в том же приложении, в котором обслуживаются физлица.

Тарифы. Бесплатными будут: открытие и обслуживание счета, информирование, платежи по Украине, уплата налогов и перечисление на карточки monobank.

Также есть дополнительные услуги, например, возможность осуществлять переводы с валютного счета ФЛП на валютный счет физлица без потерь на разнице курсов.

Справка Finance.ua:

9 апреля monobank начал принимать предзаказы на обслуживание счетов ФЛП .