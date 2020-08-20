Работа за границей: сколько могут зарабатывать украинцы

Карантин в разных странах мира постепенно ослабляют. Экономики стран возвращаются к привычной жизни, и сразу же стал “оттаивать” и рынок труда.

Об этом пишет сайт “Сегодня”.

Аналитики рекрутингового портала grc.ua говорят: если проанализировать зарплатные предложения в самых популярных профсферах, спрос на которые есть во всех странах, то можно отметить следующее:

ИТ, телеком: зарплатные предложения для разработчиков с опытом от 3 до 6 лет в Украине начинаются от 43,2 тыс. грн, в Германии – от 70 тыс. грн, в Польше – от 60 тыс. грн, в Чехии – от 53 тыс. грн;

транспорт (логистика, перевозки, водители): в Украине зарплаты от 9,6 тыс. грн, в Германии – от 43,2 тыс. грн, в Польше – от 23,7 тыс. грн, в Чехии – от 23 тыс. грн;

производство: в Украине от 10 тыс. грн, в Германии – от 59,4 тыс. грн, в Польше – 32,7 тыс. грн, в Чехии – от 25 тыс. грн;

строительство: в Украине зарплаты стартуют от 17,3 тыс. грн, в Германии – от 85,3 тыс. грн, в Польше – от 39,6 тыс. грн;

рабочий персонал: в Украине от 7 тыс. грн, в Германии – от 45 тыс. грн, в Польше – от 25,3 тыс. грн.

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В Польше опалубщики получают от 1705 до 3411 евро, а чернорабочие на производстве от 682 до 1023 евро. Примечательно, что в Германии уборщики и кладовщики получают до 2300 евро, а врачи-интерны максимум до 1200 евро.

В Италии поварам предлагают от 1000 до 2000 евро, операторам колл-центров – от 400 до 900 евро, журналистам от 500 до 1100 евро, а торговым агентам от 750 до 2000 евро.

В Чехии торговые представители получают от 766 до 2300 евро, слесари – от 766 до 1320 евро, а электрики могут заработать от 919 до 1723 евро. В то же время в Венгрии у электриков оплата почасовая – от 3,5 до 6 евро в час.

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