Работа за границей: сколько могут зарабатывать украинцы

Карантин в разных странах мира постепенно ослабляют. Экономики стран возвращаются к привычной жизни, и сразу же стал “оттаивать” и рынок труда.
Об этом пишет сайт “Сегодня”.
Аналитики рекрутингового портала grc.ua говорят: если проанализировать зарплатные предложения в самых популярных профсферах, спрос на которые есть во всех странах, то можно отметить следующее:
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В Польше опалубщики получают от 1705 до 3411 евро, а чернорабочие на производстве от 682 до 1023 евро. Примечательно, что в Германии уборщики и кладовщики получают до 2300 евро, а врачи-интерны максимум до 1200 евро.
В Италии поварам предлагают от 1000 до 2000 евро, операторам колл-центров – от 400 до 900 евро, журналистам от 500 до 1100 евро, а торговым агентам от 750 до 2000 евро.
В Чехии торговые представители получают от 766 до 2300 евро, слесари – от 766 до 1320 евро, а электрики могут заработать от 919 до 1723 евро. В то же время в Венгрии у электриков оплата почасовая – от 3,5 до 6 евро в час.
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