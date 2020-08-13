Рынок труда летом: кого ищут работодатели

Спрос со стороны работодателей на новых сотрудников восстанавливается. Так, в первой половине лета (с 01.06 до 14.07 включительно) компаниями было размещено на 47% больше предложений о работе, чем за аналогичный период весной.

Эксперты grc.ua выяснили, как изменилось за последние месяцы количество предложений о работе и кого именно сейчас ищут работодатели.

Активный спрос наблюдается как раз на представителей тех профсоюзов, чья работа была невозможна или значительно ограничена в период действия основных карантинных ограничений.

В анализируемый период активнее начали искать:

Домашний персонал – количество вакансий выросло на 142%;

работников в сфере «Туризм, рестораны» – количество вакансий выросло на 94%;

консультирование – количество вакансий выросло на 94%;

банковских работников – количество вакансий выросло на 89%;

работников в спортивные заведения – количество вакансий выросло на 87%.

Похожие тенденции наблюдаются и в разрезе активности отраслей. В первой половине лета ощутимо больше вакансий разместили работодатели из таких сфер:

«Розничная торговля» – на 85% больше предложений о работе;

«Финансовый сектор» – +77%;

«Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника» – +69%;

«Услуги для населения» (салоны красоты, пошив, ремонт одежды и обуви, такси, туристические компании, спортивные и фитнес-клубы, центры развлечений и т. п) – +59%;

“Гостиницы, рестораны, общественное питание, кейтеринг» – +58%.



Инфографіка: grc.ua. Процент указан от общего количества вакансий

Ни коронакризис, ни сезонные колебания не очень изменили абсолютный ТОП по количеству вакансий. В первой половине лета 2020 года, как и ранее, наибольшее количество предложений о работе разместили для категории «ІТ, телеком», «Продажи», «Маркетинг», «Банки», «Админ. персонал», «Бухгалтерия», «Производство», «Транспорт», «Начало карьеры», «Строительство».