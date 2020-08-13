Рынок труда летом: кого ищут работодатели

Спрос со стороны работодателей на новых сотрудников восстанавливается. Так, в первой половине лета (с 01.06 до 14.07 включительно) компаниями было размещено на 47% больше предложений о работе, чем за аналогичный период весной.
Эксперты grc.ua выяснили, как изменилось за последние месяцы количество предложений о работе и кого именно сейчас ищут работодатели.
Активный спрос наблюдается как раз на представителей тех профсоюзов, чья работа была невозможна или значительно ограничена в период действия основных карантинных ограничений.
В анализируемый период активнее начали искать:
Похожие тенденции наблюдаются и в разрезе активности отраслей. В первой половине лета ощутимо больше вакансий разместили работодатели из таких сфер:
Инфографіка: grc.ua. Процент указан от общего количества вакансий
Ни коронакризис, ни сезонные колебания не очень изменили абсолютный ТОП по количеству вакансий. В первой половине лета 2020 года, как и ранее, наибольшее количество предложений о работе разместили для категории «ІТ, телеком», «Продажи», «Маркетинг», «Банки», «Админ. персонал», «Бухгалтерия», «Производство», «Транспорт», «Начало карьеры», «Строительство».
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