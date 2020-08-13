В Украине увеличили размер зарплат для расчета пенсий: у кого и как изменятся выплаты

В Украине средняя зарплата для расчета пенсий в июне 2020 года выросла на 1651,06 грн и составляет 11 197,38 грн.
Об этом говорится в сообщении на сайте ПФУ.
“Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для начисления пенсии, за июнь 2020 года в сумме 11 197 гривен 38 копеек”, – сообщили в Пенсионном фонде.
На что влияет этот показатель:
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