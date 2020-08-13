В Украине увеличили размер зарплат для расчета пенсий: у кого и как изменятся выплаты

В Украине средняя зарплата для расчета пенсий в июне 2020 года выросла на 1651,06 грн и составляет 11 197,38 грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте ПФУ.

“Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для начисления пенсии, за июнь 2020 года в сумме 11 197 гривен 38 копеек”, – сообщили в Пенсионном фонде.

На что влияет этот показатель:

на размер пенсии. Например, если ваша собственная заработная плата останется неизменной, то при росте средней заработной платы по стране размер будущей пенсии может снизиться;

если вместе со средней заработной платой по стране вырастет и ваша зарплата, размер будущей пенсии будет больше;

формула расчета пенсий состоит из трех переменных. Несмотря на это, точный размер будущей выплаты могут рассчитать только в Пенсионном фонде. Чтобы вычислить коэффициент заработка, специалисты сравнивают данные о зарплате будущего пенсионера и средний размер заработной платы за каждый месяц;

приблизительный размер выплаты можно узнать уже сейчас. В частности, в формуле среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.

Справка Finance.ua:

Эксперты Международного кадрового портала HeadHunter Украина разработали формулу для определения своей “стоимости” на рынке труда.

В Украине хотят повысить минимальную зарплату до 5 тысяч гривен с 1 сентября – нардепы на внеочередном заседании Верховной Рады 25 августа планируют принять соответствующий законопроект №3963 авторства президента Владимира Зеленского.

Украинцы, которые собираются на пенсию, могут через сайт Пенсионного фонда проверить свой страховой стаж и сумму будущих выплат.

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