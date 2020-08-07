Киевляне задолжали "Киевводоканалу" 596 млн гривен (инфографика)

Согласно данным расчетного департамента, по состоянию на июль жители столичных многоэтажек задолжали “Киевводоканалу” 596 млн гривен. В то же время юрлица задолжали компании 411 млн гривен.

Об этом сообщила пресс служба АО “Киевводоканал”.

8185 абонентов – физических лиц и 5904 абонентов – юрлиц предупреждены о наличии задолженности.

В компании сообщили, что уже составлены договоры реструктуризации на сумму 93 900 гривен с физлицами и 346 400 гривен с юрлицами.



Инфографика: Киивводоканал

Кроме того, 11 781 прибор опломбирован, 2679 объектов проинспектированы, 91 объект отключен от водоснабжения и водоотведения.

Справка Finance.ua:

В КГГА рассказывали о том, что с начала года 5% киевлян вовсе не платят за коммуналку.

В Украине за долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и отбирать имущество.