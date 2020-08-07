Киевляне задолжали "Киевводоканалу" 596 млн гривен (инфографика)

Согласно данным расчетного департамента, по состоянию на июль жители столичных многоэтажек задолжали “Киевводоканалу” 596 млн гривен. В то же время юрлица задолжали компании 411 млн гривен.
Об этом сообщила пресс служба АО “Киевводоканал”.
8185 абонентов – физических лиц и 5904 абонентов – юрлиц предупреждены о наличии задолженности.
В компании сообщили, что уже составлены договоры реструктуризации на сумму 93 900 гривен с физлицами и 346 400 гривен с юрлицами.
Инфографика: Киивводоканал
Кроме того, 11 781 прибор опломбирован, 2679 объектов проинспектированы, 91 объект отключен от водоснабжения и водоотведения.
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