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Киевляне задолжали "Киевводоканалу" 596 млн гривен (инфографика)

Киевляне задолжали "Киевводоканалу" 596 млн гривен (инфографика)

Согласно данным расчетного департамента, по состоянию на июль жители столичных многоэтажек задолжали “Киевводоканалу” 596 млн гривен. В то же время юрлица задолжали компании 411 млн гривен.

Об этом сообщила пресс служба АО “Киевводоканал”.

8185 абонентов – физических лиц и 5904 абонентов – юрлиц предупреждены о наличии задолженности.

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В компании сообщили, что уже составлены договоры реструктуризации на сумму 93 900 гривен с физлицами и 346 400 гривен с юрлицами.


Инфографика: Киивводоканал

Кроме того, 11 781 прибор опломбирован, 2679 объектов проинспектированы, 91 объект отключен от водоснабжения и водоотведения.

Справка Finance.ua:

  • В КГГА рассказывали о том, что с начала года 5% киевлян вовсе не платят за коммуналку.
  • Больше всего долгов за коммунальные услуги – у потребителей столицы Украины (6,1 млрд грн). На второй и третьей позициях среди областей-должников за коммуналку – Днепропетровская и Харьковская области (5,2 млрд грн и 4,6 млрд грн соответственно).
По материалам Finance.UA
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