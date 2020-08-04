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На дорогах Украины установят более 200 камер автофиксации

На дорогах Украины установят более 200 камер автофиксации

На государственных дорогах Украины до конца 2020 года Министерство инфраструктуры планирует установить более 200 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Экономической правде.

“До конца года мы планируем установить на государственных дорогах Украины еще более 200 камер”, – сказал министр.

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Он отметил, что благодаря автофиксации идет на спад количество нарушений в тех местах, которые за первые месяцы лидировали по суммам штрафов.

“Если в среднем за месяц было нарушений на 30 млн гривен, то на следующий месяц уже будет спад на 30% и так далее. Система себя оправдывает”, – подчеркнул Криклий.

Он добавил, что “люди оказались морально готовы к этой системе”, хотя он ожидал противодействия в этом вопросе.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД.
  • Камеры автофиксации нарушений правил дорожного движения функционируют в Украине уже два месяца. За это время зафиксировали более 1 млн автомобилей, превысивших скорость.
  • За незаконные манипуляции с номерами водителей ждут, а за повторное нарушение – штраф большего размера или общественные работы.

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По материалам Економічна Правда
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