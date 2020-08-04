На дорогах Украины установят более 200 камер автофиксации

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На государственных дорогах Украины до конца 2020 года Министерство инфраструктуры планирует установить более 200 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Экономической правде.
“До конца года мы планируем установить на государственных дорогах Украины еще более 200 камер”, – сказал министр.
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Он отметил, что благодаря автофиксации идет на спад количество нарушений в тех местах, которые за первые месяцы лидировали по суммам штрафов.
“Если в среднем за месяц было нарушений на 30 млн гривен, то на следующий месяц уже будет спад на 30% и так далее. Система себя оправдывает”, – подчеркнул Криклий.
Он добавил, что “люди оказались морально готовы к этой системе”, хотя он ожидал противодействия в этом вопросе.
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